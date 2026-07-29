Fordonstekniker
Fordonsservice i Vara AB / Maskinreparatörsjobb / Vara Visa alla maskinreparatörsjobb i Vara
2026-07-29
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Vi söker en erfaren och engagerad Biltekniker!
Fordonsservice Vara AB är en modern och väletablerad bilverkstad ansluten till Autoexperten – Allbilverkstad. Vi arbetar med service, reparationer och felsökning på de flesta bilmärken och sätter alltid kvalitet, kundservice och yrkesstolthet i första hand.
Nu söker vi en duktig och kunnig biltekniker som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som biltekniker hos oss kommer du att arbeta med:
Service och underhåll av personbilar och lätta transportbilar.
Felsökning med modern diagnosutrustning.
Reparationer av motor, bromsar, fjädring och övriga fordonskomponenter.
Kamremsbyten, kopplingsbyten och andra kvalificerade mekaniska arbeten.
Kundkontakt vid behov samt arbete med hög kvalitet och noggrannhet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilmekaniker eller biltekniker.
Har goda kunskaper inom felsökning och fordonsdiagnostik.
Är självgående, noggrann och ansvarstagande.
Har ett stort tekniskt intresse och vill utvecklas i yrket.
Har B-körkort (krav).
Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom Autoexperten eller annan märkesoberoende verkstad.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag.
Ett modernt utrustat verkstadskoncept inom Autoexperten.
Trevliga arbetskamrater och en god arbetsmiljö.
Möjlighet till utbildningar och kompetensutveckling.
Marknadsmässig lön enligt erfarenhet och kompetens.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Fordonsservice Vara AB
Autoexperten Allbilverkstad
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: stefan@gsbilverkstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsservice i Vara AB
(org.nr 556773-4578)
Torggatan 46 (visa karta
)
534 50 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Stefan Sjögren stefan@gsbilverkstad.se 0735354711 Jobbnummer
10014627