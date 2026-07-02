Fordonstekniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-07-02
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Är du fordonstekniker med intresse för elektronik? Vill du arbeta i ett stabilt och sammansvetsat team? Då kan detta vara möjligheten för dig!
I rollen som fordonstekniker/montör kommer du arbeta med installation, service och kontroll av färdskrivare, fartbegränsare och alkolås. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara i verkstad i Stockholmsområdet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering, kontroll och reparation av färdskrivare
Installation och service av fartbegränsare och alkolås
Kundkontakt, bokning och rådgivning
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Gymnasieutbildning inom fordonsteknik
Erfarenhet av verkstadsarbete
Intresse för fordonsel och elektronik
Förmåga att läsa kopplingsscheman
B-körkort
Meriterande: C, D körkort
Vi söker dig som är noggrann, positiv och nyfiken med ett driv att utvecklas. Du trivs i ett mindre team där samarbete och ansvar är centralt, och du har en social förmåga som gör att du känner dig bekväm i dialog med kunder.
Färdskrivarverkstaden Mälardalen AB erbjuder dig:
En trygg arbetsplats med låg personalomsättning
Familjär kultur och stark teamkänsla
Utbildning och specialisering
Generösa förmåner inklusive friskvård och tandvårdsstöd
Stabil efterfrågan och långsiktiga möjligheter
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig – ansök redan idag!
Färdskrivarverkstaden Mälardalen AB samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander via e-post: adam.wilander@jobway.se
.
Om Färdskrivarverkstaden Mälardalen AB
Färdskrivarverkstaden Mälardalen AB är en specialistaktör inom färdskrivare, fartbegränsare och alkolås. Med lång erfarenhet och hög kompetens erbjuder de sina kunder kvalitetssäkrade tjänster i en växande marknad, samtidigt som de skapar en trygg och utvecklande arbetsplats för sina medarbetare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Jakobslundsvägen 25 (visa karta
)
141 71 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Färdskrivarverkstaden Kontakt
Rekryteringskonsult
Adam Wilander adam.wilander@jobway.se +46730536136 Jobbnummer
9988885