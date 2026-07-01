Fordonstekniker
Holmgrens Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-07-01
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Om dig Vi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet som fordonstekniker och är trygg i att hantera olika typer av reparationsarbeten. Din personlighet är lika viktig som din kompetens – du är hjälpsam, målmedveten och ser möjligheter när utmaningar i arbetet dyker upp. Du tar ansvar genom att hålla hög kvalité på dina utförda arbeten, vara noggrann och ha en bra kommunikation med kollegor och kunder.
Vi önskar att du som söker har 🏎️ Slutförd fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet 🏎️ B-körkort 🏎️ Kunskaper inom diagnostik och felsökning 🏎️ God datorvana 🏎️ Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Om jobbet Hos oss tar kollegorna i Servicemottagningen hand om våra kunder, och du fokuserar på jobbet i verkstaden. Du kommer att arbeta självständigt med service, felsökning och reparationer. Du ansvarar för att utföra alla typer av underhålls- och reparationsarbeten på ett fackmannamässigt sätt och dokumentation i våra system är en viktig del av ditt dagliga arbete. Vi erbjuder dig rätt verktyg, utbildning och en laganda som ger dig möjlighet att växa och trivas hos oss.
På Holmgrens Bil i Örebro är verkstaden auktoriserad för märkena Ford och Hyundai. Om du har erfarenhet av något av dessa märken är meriterande men inget krav. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbeten med elbilar.
Omfattning: Heltid, 100% Arbetstider: 07:00-16:00 Placeringsort: Örebro Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår Instagram och karriärsida.
Ansökan Hos oss är det enkelt att söka jobb! Du väljer själv om du vill bifoga ett CV eller istället fylla i ett ansökningsformulär. Sista ansökningsdag är den 2 augusti 2026. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Servicechef Stephen Borg, stephen.borg@holmgrensbil.se
eller Platschef Anders Magnusson, anders.magnusson@holmgrensbil.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002760-2081229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
(org.nr 556313-6620), https://holmgrensbil.teamtailor.com
Karosserigatan 9 (visa karta
)
703 69 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmgrens Bil Jobbnummer
9988124