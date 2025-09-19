Fordonstekniker
2025-09-19
Är du intresserad av att ta branschen till nästa nivå och arbeta med premiumbilen BMW vars teknik ligger i framkant? Vill du bredda dina kunskaper inom fordonsteknik och bli en del av en avslappnad men professionell företagskultur där driv och engagemang ger mycket tillbaka? Vi söker fler duktiga medarbetare som tycker det är lika roligt som vi att ge kunder en unik bilupplevelse - ta chansen och bli en del av vårt härliga team!
Rollen Till vår BMW-anläggning i Örnsköldsvik söker vi nu en duktig Fordonstekniker. Teamet som du blir en del av kommer att bestå av tre stycken Fordonstekniker, en Servicerådgivare och en Teamledare som tillsammans arbetar och stöttar varandra för att nå uppsatta mål. Centralt för rollen är att ansvara för att kundernas krav och förväntningar infrias genom att utföra servicearbete av hög kvalitet. Arbetet innefattar bl.a.:
Utföra service och reparationer
Elektronik och felsökning
Kundkontakt i samband med merförsäljning
Du behöver inte veta allt inom ovanstående områden, din inställning och din vilja att lära och utvecklas är viktigare. Även om ditt största fokus kommer ligga på reparationer och underhåll kommer du även emellanåt ha direktkontakt med kunder och därmed vara en viktig del i att bygga våra kundrelationer.
Vem är du? För tjänsten som Fordonstekniker hos oss ser vi att du har följande kvalifikationer;
Fordonsteknisk utbildning
Minst tre års arbetslivserfarenhet som Fordonstekniker
Erfarenhet från byte av vindrutor
God datavana
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande är om du tidigare har arbetat med BMW/MINI-bilar, el- och hybridbilar samt har erfarenhet av Kobra eller andra relevanta IT-system.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper, vi ser gärna att du;
Delar vår känsla för kundservice genom ett professionellt bemötande
Trivs med att arbeta självständigt och att du på egen hand kan söka information och hitta lösningar
Att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt
Är lyhörd, har en positiv inställning och en god samarbetsförmåga
Förstår vikten av goda relationer med såväl medarbetare som kunder och har både vilja och intresse för att hjälpa andra
Om du blir en del av oss Vi tycker att våra duktiga medarbetare är viktigast för vår framgång. Vi lägger därför stor vikt vid att vår personal ska trivas, och arbetar aktivt för en stark teamkänsla och individuell utveckling. Vi erbjuder:
En trevlig och utvecklande arbetsmiljö i en mycket stark och expansiv koncern med spännande produkter
Kunniga och engagerade kollegor som stöttar varandra i arbetsuppgifterna
Kontinuerlig och kvalificerad utbildning och utveckling i rollen och inom organisationen
Personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, personalrabatter m.m.
Marknadsmässig grundlön samt rörlig provisonslön baserat på prestation.
Ansökan Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicechef Frank Söderlind tel: 0660-24 73 49, 073-560 98 42
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Mikael Ödmark mikael.odmark@hedinautomotive.se 0660247354 Jobbnummer
9516454