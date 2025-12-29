Fordonstekniker - utvecklas med BMW
Som BMW tekniker hos oss arbetar du med BMW:s system och senaste teknik. Du deltar både i BMW:s egna utbildningar och får en introduktion hos oss på Holmgrens Bil - allt för att du ska få en bra start och kunna utvecklas som tekniker hos oss.
Om jobbetI rollen som BMW-tekniker blir du en del av BMW:s värld. Vi erbjuder dig rätt verktyg, utbildning och en stark laganda som ger dig möjlighet att växa och trivas hos oss. Du kommer att arbeta självständigt med service, felsökning och reparationer, och ansvarar för att utföra alla typer av underhålls- och reparationsarbeten på ett fackmannamässigt sätt. Dokumentation i våra system är en viktig del av ditt dagliga arbete.
Vår verkstad i Värnamo är auktoriserad för BMW och Hyundai.
Om digVi söker dig som har några års arbetslivserfarenhet som fordonstekniker och är trygg i att hantera olika typer av reparationsarbeten. Din personlighet är lika viktig som din kompetens - du är hjälpsam, målmedveten och ser möjligheter. Du har ett gott bemötande mot både kunder och kollegor och strävar alltid efter hög kvalitet i ditt arbete.
Du som söker har Slutförd fordonsteknisk utbildning Minst något års arbetslivserfarenhet Kunskaper inom diagnostik och felsökning God datorvana Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Omfattning: HeltidArbetstider: 7.30 - 16.30Placeringsort: VärnamoTillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vad Holmgrens Bil erbjuderHolmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår digitala bilhall och karriärsida.
AnsökanAnsök senast 18 januari 2026. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Servicechef Mikael Isaksson på mailadress mikael.isaksson@holmgrensbil.se
eller telefonnummer 0370-69 44 13
