Fordonstekniker - Trollhättan

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad
2026-07-28


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Vill du arbeta i en utvecklande roll där teknik, kundkontakt och lagarbete står i fokus?
Brandt Personbilar söker nu fordonstekniker till sin anläggning i Trollhättan. Hos Brandt får du möjlighet att arbeta med Volvo, Renault samt utvecklas inom den senaste fordonstekniken från ledande varumärken. I rollen som fordonstekniker på Brandt Personbilar får du goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Genom externa utbildningar hos deras generalagenter kan du vidareutbilda dig inom den senaste tekniken och utvecklas i takt med branschens och varumärkenas utveckling.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Om företaget
Bröderna Brandt Bilaktiebolag grundades 1929 och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Idag är Brandt en väletablerad koncern med 34 anläggningar på 26 orter och cirka 800 medarbetare.

Om tjänsten
Du arbetar med service, reparation och felsökning av Volvo-bilar samt hanterar bokningar, planering och kunddialog. Rollen passar dig som vill kombinera praktiskt arbete med ansvar och utveckling.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som fordonstekniker, bilmekaniker eller servicetekniker med goda kunskaper inom fordonsdiagnostik, service och reparation.
Har god fordonsteknisk förståelse och intresse för fordon
Har god datorvana och förståelse för administrativa processer

Meriterande är:
God engelska
Ambition att utvecklas och ta mer ansvar över tid

Övrig information
Placering: TrollhättanArbetstid: 07.00–16.00Start: Omgående
I denna rekrytering samarbetar Brandt Personbilar med Kraftsam Rekrytering & Bemanning.Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg via agnes.hedberg@kraftsam.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
byggmästarvägen 21 (visa karta)
791 77  SÄFFLE

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Jobbnummer
10013670

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