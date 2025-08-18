Fordonsreparatör till Högdalen (nattarbete)
MTR Tunnelbanan AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-08-18
MTR är en av världens främsta operatörer för järnvägsbunden trafik och har sin bas i Hongkong. I Sverige är vi över 3500 kollegor som driver tunnelbanan, fordonsunderhållsbolaget MTR Tech och MTR Facility Management. Vårt uppdrag är att underlätta människors vardag och länka samman och utveckla hållbara samhällen.
MTR Tech är ett av Sveriges största underhållsbolag och tillsammans är vi över 400 tågtekniker, ingenjörer, rangerare, planerare och många fler som möjliggör människors vardag och äventyr.
Arbetsuppgifter
Som reparatör kommer du att arbete med avhjälpande och förebyggande underhåll samt felsökning av tunnelvagn C20. Arbetet rör digitalteknik, elektronik och mekanik.
Arbetet innebär i korthet:
• Reparationer av fordonen till tunnelbanan
• Akuta underhållsarbeten samt underhåll baserat intervaller på tid eller km
• Felsökning av system efter kretsschema.
• Iordningställande av tåg inom depå (växling)
Denna tjänst är belägen i vår depå i Högdalen. Arbetet sker under nattid genom ett så kallat 7/7-schema, vilket innebär arbete 7 dagar i rad varefter man är ledig i 7 dagar. Arbetstiderna är följande: 20:15-06:15.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som reparatör utför du arbetsuppgifter med stor noggrannhet och har höga krav på säkerheten. Du tar tag i saker på eget initiativ och gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter, stundtals i högt tempo. Du kommer få ingå i ett team och har därmed god samarbetsförmåga. Du behöver även kunna arbeta självständigt.
Vidare har du:
• Minst gymnasieutbildning med teknisk inriktning.
• Erfarenhet från någon form av mekanisk, elektrisk eller digitaltekniskt arbete.
• Elkunskap, genom studier och/eller arbetslivserfarenhet.
• God datavana för att kunna hitta i dokumentation samt rapportera utfört underhåll.
• God förståelse för teknisksvenska i tal och skrift - instruktioner är skrivna på svenska och måste förstås. Det kan även förekomma text på engelska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av tågteknik.
• Utbildning som tågtekniker
• Behörighet som depåförare
ÖVRIGT
Förmåner
Som anställd hos MTR får du en rad förmåner, som SL-kort med resor i hela Stockholms län och Ticket Rikskortet till förmånsbeskattning. Förutom friskvårdsbidrag kan vi även erbjuda rabatter hos flera träningsanläggningar och företag inom friskvård.
Vill du arbeta tillsammans med oss på MTR?
Välkommen med din ansökan i form av ett CV och besvara ett antal urvalsfrågor. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Häller på fredrik.haller@mtr.se
. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande. Som ett led i rekryteringen använder av en trafikmedicinsk undersökning bestående av bland annat alkohol och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
