Fordonsreparatör
Peab AB / Maskinreparatörsjobb / Båstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Båstad
2026-07-07
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Peab Transport och Maskin bildades 1965 och är en del av Peab koncernen. Idag har vi tre verkstäder belägna i Örkelljunga, Landskrona och Förslöv. Vi är ca 30 anställda och omsätter ca 60 MSEK/år. Vi utför all form av service och reparationer på lastbilar och entreprenadmaskiner. Samtliga av våra tre verkstäder är ackrediterade av SWEDAC.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vi söker en skicklig smed/fordonsreparatör till vår verkstad i Förslöv. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av smidesarbete/reparation av entreprenadutrustning så som t ex skopor och annan typ av svetsning samt reparationer/service på alla förekommande fordon, så som
Lastbilar och släp
Entreprenadmaskiner
Lätta lastbilar/personbilar
Arbete ute på fält förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig som är glad, utåtriktad och som kan bidra med dina personliga kunskaper. Din kompetens inom området och förmåga att skapa goda relationer med våra kunder är av stor betydelse för vår verksamhet. Då vi jobbar tätt ihop i ett litet team kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från smidesarbeten och även vill arbeta med reparationer på andra typer av maskiner och fordon. Även du som saknar erfarenhet är välkommen att söka tjänsten.
Vi ställer krav på att du har B-körkort.Så ansöker du
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Robert Johansson på telefon 0733-84 86 95.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab AB
(org.nr 556061-4330)
269 73 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Transport & Maskin Kontakt
hiringManager
Filip Persson filip.persson2@peab.se Jobbnummer
9995344