Fordonsoperatör - lokförare på hemmaplan till SJ Malmö
SJ AB / Bangårdspersonalsjobb / Malmö Visa alla bangårdspersonalsjobb i Malmö
2025-10-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJ AB i Malmö
, Helsingborg
, Bräcke
, Hässleholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du köra tåg på hemmaplan? Är du redo för en ny karriär? SJ erbjuder dig en betald utbildning och en trygg anställning från din första dag. Utbildningen leder fram till ditt lokförarbevis och ger dig en gedigen introduktion till yrket.
Din kommande roll Innan SJs resenärer stiger ombord på tåget, öppnar det sig ett spännande arbete för dig som fordonsoperatör i depån. Du ansvarar för att tågen kan rulla trafiksäkert och punktligt för våra resenärer. Dina arbetsuppgifter är avgörande för att verksamheten ska fungera.
Din anställning som fordonsoperatör inleds med en 13 veckor lång betald utbildning där du får ett förarbevis för lokförare vid växling efter examination. Efter utbildningen får du en gedigen introduktionsperiod som hjälper dig utvecklas vidare i rollen. Arbetet utförs till största del utomhus och i treskift, vilket ger dig en aktiv och fysisk arbetsdag i Malmös depå. Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Köra tåg till och från verkstad och tvätt.
Klargöring för att kontrollera säkerheten innan avgång
Köra tåg genom automattvätt för att hålla dem rena.
Köra och rangera om vagnar från inkommande till avgående tåg.
Förväntningar på den vi söker Som person är du ansvarstagande, säkerhetsmedvetenhet och har god kommunikativ förmåga. Att självständigt ta initiativ och fatta beslut är något som kommer naturligt för dig. Du trivs i varierande arbete och har förmågan att hantera många arbetsuppgifter samtidigt. I grupp är du prestigelös lagspelare med en stark samarbetsförmåga och vågar att be om hjälp när det behövs. Nyfikenhet och intresse för maskiner, fordon och särskilt tåg är meriterande.
Godkänt gymnasiebetyg.
Flytande svenska i tal och skrift.
Ha fyllt 20 år vid examination av förarbevis
Ansökan och information Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 9 november. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Nord, Daniel.Nord@sj.se
Start: 19 Januari
Omfattning: Tillsvidare med inledande provanställning.
Genomgå hälsoundersökning med godkänt resultat.
Genomgå yrkespsykologisk bedömning (YPU) med godkänt resultat.
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), http://www.sj.se Kontakt
daniel.nord@sj.se daniel.nord@sj.se Jobbnummer
9553437