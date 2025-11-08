Fordonsmontör till Södra Stockholm
Aura Personal AB / Fordonsmontörsjobb / Stockholm Visa alla fordonsmontörsjobb i Stockholm
2025-11-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet från fordonsbranschen, då kan detta vara nästa steg för dig i karriären!Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Celab Communications är ett företag som tillhandahåller skräddarsydda kommunikationslösningar för organisationens samband. En stor del av arbetet hos Celab består av montering och installation utav specialutrustning på diverse olika fordon.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som fordonsmekaniker eller erfarenhet från en tidigare liknade tjänst. Som fordonsmontör hos Celab kommer du ha en varierande och händelserik roll, där inget projekt är sig likt det andra. Exempel på arbetsuppgifter kan vara demontering och montering/installation av Access maskiner inuti bussar (kortläsare). Installation och service utav diverse elektriska komponenter inuti bussar och samtransbilar såsom alkolås, kommunikationsutrustning (radio)och navigationssystem såsom GPS. Mycket av arbetet kommer bestå av riva ut inredning och dra kablage i syfte att möjliggöra installation av den nya utrustningen.
Vi söker dig som
Har kompetens inom följande:
• Utbildad fordonsmekaniker eller liknande erfarenhet.
• Meriterande om man har arbetat som utrustningsmekaniker eller besiktningstekniker.
• Manuellt B-körkort.
Tveka inte med att skicka in din ansökan idag då urval kommer att ske löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9595249