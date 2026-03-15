Fordonsmontör till kund i Helgsingborg
Spännande och omväxlande jobb på ett trevlig och personlig arbetsplats.
FORDONSMONTÖR TILL KUND I HELSINGBORG
Är du en serviceinriktad och kvalitetsmedveten lagspelare? Har du intresse för fordon och vill vidareutvecklas inom området? Då ska du söka denna tjänst redan idag! Publiceringsdatum2026-03-15Arbetsuppgifter
Vi söker fler händiga och kluriga fordonsmontörer med ett genuint intresse för att meka och skruva.
Rollen innefattar en variation av arbetsuppgifter, såsom däckhantering och tvätt av delar samt genomgång och kontroll av bilar och bildelar. Du är en del av verkstadsavdelningen och har en viktig roll i att kvalitetssäkra delarna på ett betryggande sätt.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
Demontering på lyft- och motordemontering.
Däckhantering samt tvätt av delar.
Kontroll av delarnas kvalitet.
Mottagning, testning och sanering av inkommande fordon.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen är du en engagerad och serviceinriktad person som trivs med att arbeta i team. Du har en prestigelöshet som driver dig framåt och tar på ett naturligt sätt egna initiativ inom ramarna för din befogenhet.
Viktigt för tjänsten:
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Gärna fordonsintresse.
Vana av att använda handverktyg.
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Truckkort är önskvärt, men inget krav.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Fordonsmontör är en direktrekrytering till vår kund i Helsingborg.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på 0709-354090 eller Peter De Clairac på 0703-408043.
Plats: Helsingborg
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Peter De Clairac peter.de.clairac@eterni.se
9798235