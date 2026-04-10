Fordonsmontör Tierp Heltid
Vi söker en tekniskt kunnig fordonsmontör till ett av Sveriges mest etablerade industriföretag. Vill du montera riktiga lastbilspåbyggnader och vara en del av ett stolt Made in Sweden-företag? Då är det här jobbet för dig!
Om rollen
Vår kund tillverkar lastbilspåbyggnader i Tierp med hela produktionsflödet under ett och samma tak. Som fordonsmontör arbetar du med att montera påbyggnader enligt ritningar och specifikationer - i ett team där kvalitet, noggrannhet och samarbete är självklara ingredienser i vardagen.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Montera påbyggnader för lastbilschassin enligt ritningar och specifikationer
Säkerställa hög kvalitet och effektivitet i monteringen
Bidra till förbättring av monteringsprocesser
Hålla en säker, ren och organiserad arbetsmiljöAnställningsvillkor
Anställningsform: Bemanning via Simplex i 6 månader, därefter övergång till kund
Placering: Tierp
Arbetstider: Måndag-torsdag 07:00-16:00 | Fredag 07:00-14:30
Lön: Enligt kollektivavtal med stark GFL
Start: Snarast med hänsyn till uppsägningstid
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montering, gärna inom fordonsindustrin
Är tekniskt kunnig och van vid ritningsläsning
Är flexibel, noggrann och en lagspelare med driv
Trivs i en dynamisk miljö och tar ansvar för ditt arbete
Kommunicerar på svenska i tal och skrift
Meriterande
B- och/eller C-körkort
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal med stark GFL
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Kortare fredagar - ledig redan 14:30
Made in Sweden - ett varumärke att vara stolt över
Fast anställning hos kunden efter 6 månaderFöretaget
Ett av Sveriges ledande företag inom lastbilspåbyggnader med över 100 års historia. Hela produktionen sker under ett tak i Tierp - de väljer Sverige när andra väljer att flytta utomlands. Stabilt, stolt och framåtriktat.
Om Simplex Bemanning
Vi matchar rätt person med rätt uppdrag inom industri, lager och logistik. Långsiktighet och rätt matchning är kärnan i allt vi gör.
Urval sker löpande - ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
https://simplexbemanning.se/
815 38 TIERP
För detta jobb krävs körkort.
Simplex Bemanning
