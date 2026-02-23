Fordonsmontör/tekniker
2026-02-23
Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en fordonsmontör på Wencom AB i Ängelholm. Tjänsten passar dig som är praktiskt lagd, har ett starkt teknikintresse och trivs i en modern verkstadsmiljö. Du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, säkerhet och noggrannhet är centrala delar av det dagliga arbetet.
Som montör ansvarar du för montering och installation av olika komponenter i fordon. Främst handlar det om taxameterbesiktningar, in och ur monteringar samt service och i nära samarbete med kollegor. Även installation av t.ex. komradio i lastbilar, traktorer eller andra fordon förekommer. Även kalibrering av alkolås är en vanlig arbetsuppgift i både fordon och handhållna enheter. Montering och service utförts främst i vår egna hall men kan förekomma att man åker ut till kund med företagsbil. Viss försäljning kommer också ske mot kund, då du ofta får frågor angående priser, men du har alltid teamet på Wencom med dig så man kommer snabbt in i det.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarsfull och har ett genuint intresse för fordon och teknik. Du har gärna erfarenhet av montering, verkstadsarbete eller annat praktiskt yrke. Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet är meriterande. Du har god teknisk förståelse, är en lagspelare och bidrar med ett positivt engagemang i arbetet. B-körkort samt pratar och skriver Svenska är ett krav.Om företaget
På Wencom AB är vi ett engagerat och erfaret team som erbjuder ett noggrant utvalt sortiment av produkter och tjänster, tillsammans med personlig service och pålitlig support. Företaget grundades i början av 1980-talet och har sedan dess arbetat med kommunikationslösningar i alla former.
Vi är ackrediterade av Swedac för montering och besiktning av taxibilar, vi är störst på MegTax och Halda taxametrar.
Vi erbjuder fullserviceverkstad för installationer i lastbilar, husbilar och personbilar, specialutrustning för service av elektronik samt en butik med noggrant utvalda produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Endast e-post eller via hemsidan
E-post: jobb@wencom.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wencom AB
262 73 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
