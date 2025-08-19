Fordonsmontör med Hydraulik och ritningskunskaper
2025-08-19
Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade och kunniga montörer med kunskap inom fordonsmontering. Tjänsten innebär montering av kundens påbyggnader med tillhörande utrustning på olika lastbilschassier. Vi ser att du har arbetat med hydraulik och montering utefter ritning tidigare, har du fordonselektronik kunskaper är även detta meriterande.
Som person ser vi att du är flexibel och har lätt att lära dig nya arbetsuppgifter, du utför ditt arbete med stor noggrannhet och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir ordentligt utfört. Du behöver klara av att läsa och skriva svenska för att kunna ta del av instruktioner och ritningsunderlaget.
Truck, traverskort samt lastbilskörkort är meriterande.
Arbetstiderna är dagtid.
Övrig information
För frågor vänligen kontakta Elin@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
