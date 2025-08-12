Fordonsmontör | Kilafors Industrier | Kilafors
2025-08-12
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi söker en fordonsmontör till Kilafors Industrier, där du får arbeta med avancerade monteringsprocesser i ett engagerat team. Om du är en kreativ tänkare med energi och ambition, är detta din möjlighet att forma och utveckla din karriär. Ta chansen att avancera och bli en del av detta dynamiska team!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som fordonsmontör kommer du att ansvara för montering av lastbilssläpvagnar, säkerställa kvalitetsstandarder, följa instruktioner och ritningar, samt samarbeta med kollegor för att optimera produktionsflödet och bidra till processförbättringar hos vår kund.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller motsvarande och gärna med ett genuint fordonsintresse. Det är viktigt att du är van vid att hantera verktyg och har en stark förmåga att följa instruktioner och ritningar för att säkerställa kvalitetsstandarder.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i verkstadsmiljö, särskilt med fokus på säkerhet och processförbättringar. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat med tunga fordon och har kunskaper inom mekanik och elektronik samt en förståelse för hydraulik och pneumatik. Förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ i komplexa reparationssituationer värderas högt. Erfarenhet av kvalitetskontroller och dokumentation av arbetsprocesser kan också ge dig en fördel, liksom tidigare erfarenhet av släpvagnsmontering. Din insats kan bidra till att optimera produktionsflödet.
Information
Anställningsform/omfattning/arbetsort
Visstidsanställning, Heltid, Kilafors
Arbetstider
Dagtid
Tillträdesdag
Augusti/Enligt överenskommelse
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
