Fordonsmontör | Kilafors Industrier | Kilafors

Lernia Bemanning AB / Fordonsmontörsjobb / Bollnäs
2025-08-12


Visa alla fordonsmontörsjobb i Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Ockelbo, Hudiksvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Bollnäs, Söderhamn, Ockelbo, Hudiksvall, Sandviken eller i hela Sverige

Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi söker en fordonsmontör till Kilafors Industrier, där du får arbeta med avancerade monteringsprocesser i ett engagerat team. Om du är en kreativ tänkare med energi och ambition, är detta din möjlighet att forma och utveckla din karriär. Ta chansen att avancera och bli en del av detta dynamiska team!

Publiceringsdatum
2025-08-12

Om tjänsten
Som fordonsmontör kommer du att ansvara för montering av lastbilssläpvagnar, säkerställa kvalitetsstandarder, följa instruktioner och ritningar, samt samarbeta med kollegor för att optimera produktionsflödet och bidra till processförbättringar hos vår kund.

Om dig

Formell kompetens

Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller motsvarande och gärna med ett genuint fordonsintresse. Det är viktigt att du är van vid att hantera verktyg och har en stark förmåga att följa instruktioner och ritningar för att säkerställa kvalitetsstandarder.

Meriterande

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i verkstadsmiljö, särskilt med fokus på säkerhet och processförbättringar. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat med tunga fordon och har kunskaper inom mekanik och elektronik samt en förståelse för hydraulik och pneumatik. Förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ i komplexa reparationssituationer värderas högt. Erfarenhet av kvalitetskontroller och dokumentation av arbetsprocesser kan också ge dig en fördel, liksom tidigare erfarenhet av släpvagnsmontering. Din insats kan bidra till att optimera produktionsflödet.

Information

Anställningsform/omfattning/arbetsort

Visstidsanställning, Heltid, Kilafors

Arbetstider

Dagtid

Tillträdesdag

Augusti/Enligt överenskommelse

Som en av oss

Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.

Om Lernia

Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.

Hur du söker tjänsten

För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Otto Johansson via e-post: otto.johansson@lernia.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013)

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9454921

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: