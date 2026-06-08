Fordonsmontör
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsmontörsjobb / Stockholm Visa alla fordonsmontörsjobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta heltid hos en av våra kunder i Veddesta, där du kommer att hantera och arbeta med fordon på deras anläggning. Rollen passar dig som är tekniskt intresserad, gillar praktiskt arbete och vill arbeta i en miljö där kvalitet och noggrannhet är i fokus.
Arbetsuppgifterna består främst av att montera inredning i fordon som kommer in till verkstaden. Du kommer även att arbeta med kabeldragning, montering av extra belysning samt installation av larm och andra elektriska komponenter. Arbetet sker både efter ritning och elschema, vilket ställer krav på teknisk förståelse och självständighet.
Erfarenhet av fordonslogistik, fordonsmontering eller liknande arbete är meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.Dina arbetsuppgifter
• Montage av inredning efter ritning
• Montage av inredning i servicebil
• Montage av belysning, larm och andra elektriska komponenter
• LagerhanteringProfilKvalifikationer
• B-körkort
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift
• Tekniskt lagd med intresse för bilar
• Kunna arbeta självständigt inom givna ramar
• Strukturerad, ansvarsmedveten och lösningsorienterad
• Stor social kompetens
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som konsult hos oss representerar du inte bara dig själv, utan är också en viktig del av vårt team ute hos kund. I din roll bidrar du till att arbetet flyter smidigt, säkert och med hög kvalitet – varje dag.
Vi söker dig som vill arbeta heltid, måndag till fredag, med arbetstider förlagda mellan kl. 07:00–16:00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Strandbergsgatan 55 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Daniel Danho Daniel.Danho@posti.com +46 72 393 92 02 Jobbnummer
9951836