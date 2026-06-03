Fordonsmontör
Wikan Personal AB / Fordonsmontörsjobb / Växjö Visa alla fordonsmontörsjobb i Växjö
2026-06-03
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Är du en lagspelare med verktygsvana och en positiv inställning? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som fordonsmontör kommer du att vara en viktig del av ett team som tillsammans ansvarar för montering och produktion av högkvalitativa fordon. Rollen kräver att du är noggrann och ansvarstagande, samtidigt som du trivs med att arbeta i en grupp där samarbete och kommunikation är avgörande för framgång.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och din vilja att bidra till en härlig arbetsmiljö. Du är en person som:
Trivs med att jobba i team och har lätt för att samarbeta.
Har ett stort engagemang och gillar att se resultat av ditt arbete.
Är tekniskt lagd och har erfarenhet av att arbeta med verktyg, gärna inom montering eller liknande arbete.
Information och kontakt
Urvalet sker löpande så ansök redan idag!
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se +46730400656 Jobbnummer
9944625