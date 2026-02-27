Fordonsmekaniker till Truckverkstaden
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Maskinreparatörsjobb / Gällivare
2026-02-27
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
, Kiruna
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med underhåll och reparationer i en spännande gruvmiljö? Som mekaniker hos oss får du ett varierat arbete med bergtruckar och lastbilar under jord, där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som mekaniker hos oss kommer du främst att arbeta med förebyggande underhåll och förbättringar på LKAB:s bergtruckar med tillhörande släp, samtliga lastbilar och bussar samt en del andra maskiner. Du hanterar också akuta reparationer. Du kommer även att självständigt utföra en del komponentreparationer och ibland mindre svetsjobb i samband med det. Arbetet bedrivs i vår serviceverkstad under jord på nivå 1250, men sker till viss del även ute på fält i gruvan, vilket ställer krav på ett högt ordnings- och säkerhetstänk. Tjänsten innefattar även dokumentation och en del felsökning via dator, samt ett visst eget ansvar att prioritera arbetsuppgifter. I denna roll kommer du också att vara den som kommunicerar mellan skiftlagen, eftersom denna tjänsts arbetstider överlappar de andra skiften.
Det här har du med dig
Vi söker dig som har utbildning som fordonsmekaniker, helst mot tunga fordon. Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att uppgifterna blir utförda på ett säkert och noggrant sätt. Du samarbetar bra med andra, är trygg i din roll och vågar ta egna beslut när det behövs. Dessutom arbetar du lösningsorienterat och hittar gärna praktiska och hållbara lösningar när problem uppstår.
Du har också:
- Gymnasieutbildning, gärna med fordonsteknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
- B-körkort för manuell växellåda
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Datavana
Meriterande
- Kompetens och erfarenhet av el-batterifordon
- Gruvvana
- Svetskompetens
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Plats: Malmberget, under jord
Omfattning: Heltid, skiftgång K1.2 (7/7 dagtid, tisdag - måndag)
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Annica Kaati 0970 - 76765, annica.kaati@lkab.com
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9768124