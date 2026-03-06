Fordonsmekaniker till Gamla Uppsala Buss
Fordonstekniker till Gamla Uppsala Buss
Vi står inför ett generationsskifte och söker nu en senior fordonstekniker till vår toppmoderna depå med verkstad i Fyrislund. På Gamla Uppsala Buss blir du en del av en gemenskap där vi bryr oss om varandra.
Vi vill att du ska må bra och känna trygghet hos oss.
Vad innebär jobbet?
Som fordonstekniker hos oss kommer du att:
• Serva och reparera våra bussar
• Felsöka när något inte fungerar som det ska
• Arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Utvecklas kontinuerligt med ny teknik
Vår verksamhet rullar nästan dygnet runt, och viss obekväm arbetstid kan bli aktuell efter överenskommelse.
Varför bli fordonstekniker hos oss?
Framtidsteknologi: Vi har elbussar, elhybrider, biogas- och dieselbussar. Det betyder att du får jobba med allt från traditionella motorer till den senaste miljövänliga tekniken.
Kompetensutveckling: Du får utbildning i all ny teknik och stora möjligheter att växa i din roll.
Gemenskap: Du blir del av ett team där alla hjälper varandra, samtidigt som du tar ansvar och visar vad du går för.
Varierande dagar: Ena dagen jobbar du med service, nästa dag kanske det är en hybridmotor som behöver fixas.
Vad erbjuder vi?
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning på heltid
• 30 dagars semester per år
• Flexibla arbetstider enligt överenskommelse
• Konkurrenskraftig lön som sätts individuellt utifrån dina kvalifikationer och din erfarenhet
• Gynnsamt friskvårdsbidrag och tillgång till gym
• Hälsopedagog och företagshälsovård
• Toppmodern verkstad med ergonomiskt tänk
• Möjlighet att ta D-körkort
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har servicemedvetenhet, engagemang och ansvarskänsla. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Du behöver inte ha erfarenhet av tunga fordon - vi värderar även bakgrund som personbilsmekaniker eller servicetekniker högt.
Rollen kan anpassas utifrån din erfarenhet och kompetens.Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
• Fordonsteknisk utbildning från gymnasiet eller likvärdig kompetens
• Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet
• God datavana
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av tunga fordon
Ansök nu!
Tillsättning sker enligt överenskommelse, helst så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-03-31
Kontakt: Frank Kvame, Verkstadscheffrank.kvame@gub.se
| 018-444 58 54
Facklig kontaktperson (Kommunal): 018-444 58 26
Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande.
Om Gamla Uppsala Buss
Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största offentligt ägda bussföretag och ägs av Region Uppsala. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2019 och utför främst stadsbusstrafik i Uppsala, men även sjukresetrafik, hållplatsservice och uthyrning av mobila förskolebussar.
Vi har cirka 620 medarbetare och vår tekniska avdelning hanterar drygt 200 fordon i egen verkstad, plåt- och lackverkstad samt servicehall. Vi är 25 personer på verkstaden.
För oss är jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald viktigt. Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och är stolta över vår mångkulturella arbetsstyrka med anställda från över 40 nationaliteter. Ersättning
