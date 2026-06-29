Fordonsmekaniker till Boliden Renströmsgruvan
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2026-06-29
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Älskar du att meka och skruva? Vill du ha ett roligt jobb med fantastiska kollegor hos en trygg arbetsgivare? Då är detta jobb för dig! Som Fordonsmekaniker hos oss i Renströmsgruvan kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra fordon och gruvmaskiner fungerar optimalt. Du kommer att arbeta i Sveriges djupaste gruva, vilket innebär en unik och spännande arbetsmiljö.
Ditt team:
Du blir en del av ett engagerat och stöttande team inom underhållsavdelningen i Renströmsgruvan. Vi värdesätter samarbete och goda sociala kontakter och vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och inkluderande arbetsplats.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Utföra service och underhåll på fordon och gruvmaskiner med undantag för personbilar.
Arbeta både i verkstaden 980 meter under jord och ute på fältet i brytningsrum.
Arbeta i skift 7–7, vilket innebär 7 dagar arbete följt av 7 dagar ledighet, med varierande för- och eftermiddagspass.
Ditt bidrag:
Teknisk gymnasieutbildning, gärna inom fordonsteknik eller motsvarande.
Goda kunskaper och erfarenhet av fordonselektronik och hydraulik.
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp, med fokus på lösningar och noggrannhet.
Goda datorkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av service och underhåll av större entreprenadmaskiner är meriterande.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta mig som rekryterande chef Fredrik Eriksson, Arbetsledare, fredrik.eriksson@boliden.com
Jag uppskattar ditt intresse!
Facklig information får du av IF Metall Boliden 0910-77 41 03
Denna rekrytering sker i samarbete med Lernia och anställningen sker direkt hos Boliden. Frågor om ansökan besvaras av rekryterare Christina Rönnegard på christina.ronnegard@lernia.se
Sista dag att ansöka är söndag 2 augusti 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7976851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Strömsörgatan 15 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9982799