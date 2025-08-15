Fordonsmekaniker Sälen

Abris Snö O Sjöservice AB / Maskinreparatörsjobb / Malung-Sälen
2025-08-15


Vi behöver förstärkning i Sälen, en av våra fyra butiker i Dalarna.

Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Montering, reparation och service av snöskoter och fyrhjuling m,m
• Möjlighet att jobba lördagar under högsäsong

2025-08-15

Kvalifikationer
• Goda kunskaper i mekanik och elektronik
• Självgående
• Erfarenhet av diagnos och felsökning
• Goda kommunikations- och samarbetsförmågor
• B Körkort samt Skoterkort

Dina personliga egenskaper
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Tekniskt intresserad och problemlösande
• Serviceinriktad och kundfokuserad
• Ordning och reda
• Social
Om du är en erfaren mekaniker med passion för Powersport produkter, tveka inte att skicka in din ansökan till info@abris.se.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: info@abris.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Sälen".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abris Snö O Sjöservice AB (org.nr 556330-1067)
Sälenvägen 38 (visa karta)
780 67  SÄLEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Abris Snö & Sjöservice AB Sälen

Jobbnummer
9459514

