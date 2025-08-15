Fordonsmekaniker Sälen
2025-08-15
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
Vi behöver förstärkning i Sälen, en av våra fyra butiker i Dalarna.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Montering, reparation och service av snöskoter och fyrhjuling m,m
• Möjlighet att jobba lördagar under högsäsongPubliceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
• Goda kunskaper i mekanik och elektronik
• Självgående
• Erfarenhet av diagnos och felsökning
• Goda kommunikations- och samarbetsförmågor
• B Körkort samt SkoterkortDina personliga egenskaper
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Tekniskt intresserad och problemlösande
• Serviceinriktad och kundfokuserad
• Ordning och reda
• Social
Om du är en erfaren mekaniker med passion för Powersport produkter, tveka inte att skicka in din ansökan till info@abris.se
.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: info@abris.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Sälen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abris Snö O Sjöservice AB
(org.nr 556330-1067)
Sälenvägen 38 (visa karta
)
780 67 SÄLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Abris Snö & Sjöservice AB Sälen Jobbnummer
9459514