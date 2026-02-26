Fordonsmekaniker med fokus på bilelektronik
2026-02-26
V8-Shopen är Värmlands största auktoriserade service- och reservdelscenter för Cadillac, Corvette, Chevrolet, Chrysler och Dodge. Vi levererar alltid service av högsta kvalitet, där teknisk kompetens och noggrannhet står i centrum. Samtidigt värnar vi om ett personligt bemötande och nära relationer med våra kunder.
Vi arbetar med både äldre och nyare fordon, från privatbilar och lätta lastbilar till arbetsfordon. Hos oss möts du av en arbetsmiljö präglad av genuint bilintresse, laganda och engagemang.
Din roll
Som fordonsmekaniker hos oss får du en varierad vardag med både service och reparationer. Du arbetar med avancerad diagnostik i moderna elektriska system.
Samarbete med kollegor är en självklar del av vardagen, liksom förmåga att arbeta självständigt med eget ansvar. Du får möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete, och bidra till att alltid leverera bästa möjliga resultat för våra kunder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Service och reparation av amerikanska personbilar och lätta lastbilar
Felsökning och diagnostik i moderna elektriska system
Dokumentation av utförda arbeten
Aktivt samarbete och kunskapsdelning i teamet
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har några års dokumenterad erfarenhet som fordonsmekaniker
Har goda kunskaper i fordonselektronik och diagnostik
Är trygg med dokumentation och felsökningsstöd på engelska
Har körkort B (C-behörighet är meriterande)
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett professionellt kundbemötande och trivs både med självständigt arbete och att samarbeta i team.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats med trygghet och kontinuitet, där erfarenhet och kvalitet alltid står i centrum. Du arbetar med både klassiska och moderna fordon och blir en del av ett team med engagerade och kunniga kollegor. Arbetsmiljön präglas av teknisk kompetens, professionalism och ett genuint intresse för bilar, där kvalitet och samarbete är en självklar del av vardagen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: peo@v8shopen.se
Detta är ett heltidsjobb.

V8-Shopen Karlstad AB
Våxnäsgatan 150
Kontakt
Per-Olov Magnusson peo@v8shopen.se 0736660010
