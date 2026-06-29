Fordonsmekaniker AST Markverkstad Eksjö
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2026-06-29
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Har du erfarenhet som fordonsmekaniker? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att jobba varierat där fokus är på kvalitét? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Öst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Öst (Mv Öst) är en avdelning inom Markverkstadsenheten (MvE) som tillhör Arméstaben. MvE utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Mv Öst är 80 medarbetare, som bedriver verksamhet i Eksjö, Kvarn och Linköping.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som fordonsmekaniker kommer du huvudsakligen att arbeta med felsökning, reparationer och underhåll av fordon som används inom Försvarsmakten, tex Personbilar. lastbilar, förbindelsematriel, entreprenadmaskiner, stridsfordon samt lättare militära fordon. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering och ombyggnad utifrån fastställda underlag.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Tidigare erfarenhet av arbete fordon inom liknande område
Datorvana med kunskaper i Word och Excel
Lägst B-körkort, manuell Dina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som fordonsmekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vidare söker vi dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Försvarsmaktens mekanikerutbildning på något fordonssystem är önskvärt.
C eller CE körkort
Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
Erfarenhet av underhåll på tunga fordon
AC kylutbildning med behörigheter
Truckkort Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Mattias Andersson 072 – 156 63 53
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
575 91 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9982348