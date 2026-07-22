Fordonsmekaniker
CS Auto AB / Maskinreparatörsjobb / Håbo Visa alla maskinreparatörsjobb i Håbo
2026-07-22
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Vi på CS Auto AB söker fler kolleger.
Är du erfaren fordonsmekaniker/fordonstekniker som söker nytt?
• Hos oss blir en du del av ett familjärt företag som växer stadigt och stabilt.
Det vi söker är en person som är ärlig, har yrkesstolthet och några års erfarenhet. Hos oss går kvalitet över kvantitet, dvs noggrannt utförda arbeten väger tyngre än snabbt utförda arbeten.
Kanske är du senior som vill ifrån hetsen som är på de stora företagen? Eller är du en yngre talang med hjärtat på rätt ställe?
In och läs om oss, vi växer pga vi är ärliga. Vi söker dig som vill växa med oss.https://www.csauto.se/
Primära uppgiften är service, reparation och felsökning, främst på personbilar men också på små företagsbilar.
För rätt person finns också möjlighet att avlasta i kundmottagningen.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25
E-post: charbel@csauto.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CS Auto AB
(org.nr 559532-8484), https://www.csauto.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Charbel Shahin charbel@csauto.se 0707720440 Jobbnummer
10009603