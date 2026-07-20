Fordonsmekaniker
Menzies Aviation (sverige) AB / Maskinreparatörsjobb / Härryda Visa alla maskinreparatörsjobb i Härryda
2026-07-20
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Fordonsmekaniker till Menzies Aviation
Vill du arbeta i en dynamisk flygplatsmiljö där ingen dag är den andra lik?
Menzies Aviation söker nu en engagerad och lösningsorienterad Fordonsmekaniker som vill bli en del av ett globalt företag och bidra till att vår verksamhet fungerar säkert och effektivt varje dag.
Din roll
Som Fordonsmekaniker ansvarar du för service, reparation och underhåll av vår fordonspark och övrig markutrustning på flygplatsen. Du arbetar nära vår verkstadschef och spelar en viktig roll i att säkerställa att våra fordon och maskiner alltid är i bästa möjliga skick.
Tjänsten erbjuder stor variation, eget ansvar och möjlighet att påverka det dagliga arbetet. Vi söker dig som är initiativtagande, praktiskt lagd och trivs i en verksamhet med högt tempo.
Vi söker dig som har
Fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande kompetens.
Alternativt minst 5 års dokumenterad erfarenhet av fordonsreparation eller liknande arbete.
B-körkort.
God datorvana.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att planera, organisera och arbeta självständigt.
En flexibel inställning och förmåga att anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
För att lyckas i rollen är du
Ansvarsfull och pålitlig.
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Lösningsorienterad och initiativrik.
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Därför ska du välja Menzies Aviation
Hos oss blir du en del av ett världsledande företag inom flygplatsservice. Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Du får arbeta i en unik och spännande flygplatsmiljö där tempot är högt, variationen stor och varje arbetsdag skiljer sig från den föregående.
Säkerhetsprövning
Eftersom tjänsten är placerad på flygplats krävs en godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk för flygplatsverksamhet.
Som en del av processen behöver du kunna styrka vad du har gjort under de senaste fem åren genom relevanta dokument, exempelvis arbetsgivarintyg, utbildningsbevis eller certifikat.
Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid mån-fre
Omfattning: 100% Provanställning
Placering: Landvetter Flygplats
Urval: Sker löpande så varmt välkommen med din ansökan innan ansökningstiden har gått ut (tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag).
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Menzies Aviation (Sverige) AB
(org.nr 556641-5120) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Menzies Aviation (sverige) AB Jobbnummer
10007296