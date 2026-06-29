Fordonsmekaniker

Sydsverige Servicecenter AB / Maskinreparatörsjobb / Kävlinge
2026-06-29


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Vi söker nu en personbilsmekaniker till vår verkstad med omgående start.
Har du ett intresse för fordon och vill arbeta i en modern verkstad med varierande arbetsuppgifter är du välkommen att söka. Du kommer att arbeta med service, felsökning, reparationer och underhåll av personbilar från olika bilmärken.
Erfarenhet som personbilsmekaniker är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid att du är noggrann, ansvarstagande, serviceinriktad och har en vilja att utvecklas.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder:
Omgående anställning
Heltid
Varierande arbetsuppgifter
Trevliga kollegor och en modern arbetsplats
Goda utvecklingsmöjligheter

Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: angelo@bilcentersyd.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sydsverige Servicecenter AB (org.nr 559129-6602)
Transportvägen 4 (visa karta)
246 42  LÖDDEKÖPINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sydsverige Servicecenter AB

Jobbnummer
9984206

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