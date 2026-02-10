Fordonsmekaniker
2026-02-10
Är du en erfaren mekaniker som trivs med varierade arbetsuppgifter och vill bli en viktig del av ett sammansvetsat team? Nu söker Bergkvara Group en självgående och ansvarstagande mekaniker till sin verkstad i Ängelholm, en arbetsplats där yrkesstolthet, laganda och kvalité står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Bergkvara Group är en av Sveriges ledande aktörer inom busstrafik med en omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och verksamhet på närmare 40 orter. Bolaget driver stads- och linjetrafik, har egna förare och ett samhällsuppdrag där service, kvalitet och leveranssäkerhet står i centrum.
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Läs mer om Bergkvara här: www.bergkvara.se
Om rollen
I denna roll får du arbeta brett med service, underhåll och reparationer på Bergkvaras el- och dieseldrivna bussar från ett stort antal tillverkare. Du utgår främst från verkstaden i Ängelholm där arbete i fält kan förekomma enligt behov. Du kommer bli en del av ett tryggt och erfaret team där alla hjälps åt och där din kompetens värdesätts. Här är ingen dag den andra lik med både planerade och akuta uppdrag, felsökning och diagnostik samt möjlighet att utvecklas inom just de områden du brinner för. Hos Bergkvara satsar man på människor med både interna och externa utbildningar samt möjlighet att anpassa rollen efter dina styrkor.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Service, underhåll och reparationer på el- och dieseldrivna bussar
• Diagnostik och felsökning
• Planerad service och akuta reparationer
• Arbete främst i verkstad samt i fält vid behov
Om dig
Vi tror att du är en person som har en känsla för kvalitet och säkerhet och som trivs i en miljö där ordning och struktur är en självklar del av vardagen. Du har ett öga för detaljer, tar ansvar för ditt arbete och är van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Hos Bergkvara kommer du uppskattas för din pålitlighet, ditt lugn och din lösningsorienterade inställning.
Följande är krav för tjänsten:
• Fordonsteknisk utbildning på gymnasial nivå
• Åtminstone 3 års erfarenhet av mekanisk service, diagnostik och felsökning på tyngre fordon så som bussar, lastbilar eller entreprenadmaskiner
• Kunskaper om dieselmotorer, mekanik, hydraulik och pneumatik
• Körkort B
• Mycket goda kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande:
• C eller D körkort
• Erfarenhet av diagnosverktyg från Scania, Volvo eller Mercedes-Benz
• Högvoltskompetens inom personbilar
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Ängelholm
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag - fredag 2-skift förlagd på dag och kväll
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Övrigt: Till följd av jul- och nyårsledighet kommer ansökningar behandlas först 5/1-2026
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
