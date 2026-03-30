Fordonsmekaniker - Lidköping
Connect Bus Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Lidköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Lidköping
2026-03-30
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Connect Bus Sverige AB i Lidköping
, Alingsås
, Ulricehamn
, Borås
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Vi på Connect Bus söker nu en erfaren och engagerad mekaniker till Lidköpings Fordonsdepå. I rollen som mekaniker hos oss kommer du att arbeta med underhåll och reparation av våra fordon för att säkerställa en säker och pålitlig drift.
På Connect Bus spelar vi en avgörande roll i att främja hållbarhet och tillväxt samtidigt som vi ger värdefulla samhällstjänster. Genom att erbjuda kollektivtrafik möjliggör vi daglig pendling, skolskjutsar och färdtjänstresor för tusentals människor varje dag. Som en del av vårt team får du möjlighet att vara med och forma framtidens hållbara samhälle samtidigt som du deltar i vår spännande tillväxtresa.
Som mekaniker på Connect Bus kommer du att spela en avgörande roll i att upprätthålla och reparera våra bussar för att säkerställa deras säkerhet, tillförlitlighet och prestanda. Du kommer att arbeta i vårt team av erfarna tekniker och tillsammans säkerställa att våra fordon håller hög standard.
Vi söker dig som:
Har en teknisk eller fordonsteknisk utbildning eller motsvarande samt dokumenterad erfarenhet av yrket.
Är noggrann och lösningsorienterad med ett öga för detaljer.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har goda kunskapar i svenska och engelska
Har god datorvana
Har körkort med minst B- behörighet
Om dig
Du är en mekaniker med en passion för teknik och problemlösning. Du gillar att ta ansvar för ditt arbete och sätter alltid säkerheten i första rummet. Du har ett öga för detaljer och är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar, vare sig det handlar om att lösa ett komplext fel eller att utföra regelbundet underhåll. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det behövs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för att utföra service, underhåll, felsökning och reparationer på våra fordon med hög kvalitet och professionalism. Du ser till att vårt reservdelslager och verkstadsutrustning alltid är i bra skick för att säkerställa en smidig drift. Tillsammans med arbetsledningen bedömer du reparationsbehov och genomför felsökningar, vilket hjälper oss att hålla fordonen i toppskick. Din förmåga att bidra till förbättringar och hantera andra uppgifter i verkstaden är viktig för att vi ska lyckas som team.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tills vidare med provanställning
Omfattning: Heltid
Ansökningsperiod
Skicka in din ansökan senast 15 maj. Vi kommer att behandla inkomna ansökningar efter hand, så du behöver inte vänta till sista ansökningsdag.
Ansökan via mail/kontaktperson
Din ansökan skickas till marcus.ekman@connectbus.se
, bifoga CV och Personligt Brev.
Om oss
Connect Bus är ett av Nordens ledande företag för persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken! Vi erbjuder ett brett utbud av transportlösningar, inklusive linjebussar, flexlinjebussar och fasta fordon för färdtjänst och skolskjutstrafik.
Med över 3 700 medarbetare och en imponerande flotta på över 2 700 fordon, spridda över 64 depåer, är vi stolta över att vara den tredje största kollektivtrafikoperatören i Norge och den femte största i Sverige! Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna individer, som arbetar tillsammans för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet i alla våra tjänster.
På Connect Bus är det viktigt att varje anställd delar vår vision och våra värderingar. Med visionen att leda omställningen till hållbart resande genom innovation och engagerade medarbetare, strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ känner sig delaktig och engagerad i att uppnå våra gemensamma mål.
Vår värdegrund:
Ansvarstagande: Vi tar hand om människor och miljö genom säkra och hållbara prioriteringar
Engagerade: Vi utför vårt arbete med stolthet och löser dagens och morgondagens utmaningar
Inkluderande: Vi har plats för alla och skapar tillsammans de bästa upplevelserna och resultaten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: marcus.ekman@connectbus.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connect Bus Sverige AB
(org.nr 556493-1177)
Plastgatan 8 (visa karta
)
531 55 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tekniker/Verkstadsansvarig
Claes Jorlind claes.jorlind@fordonsdepa.se 0721-955067
9825987