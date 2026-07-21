Fordonslackerare till kund i Norrköping!
Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Norrköping Visa alla lackerarjobb i Norrköping
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Norrköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker en erfaren fordonslackerare till kund i Norrköping. I rollen arbetar du med helhetsansvar för lackeringsarbeten av personbilar och lätta lastbilar, från förberedelse till finish. Du ingår i en verkstad där kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet står i fokus. Tjänsten är på heltid och placerad i Norrköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förberedelse av karosser inklusive slipning, grundning och maskering
Applicering av primer, fyllnad, täckfärg och klarlack enligt angivna processer
Färgsättning och toning för att matcha fordonsoriginalfärger
Polering och efterbehandling för ett felfritt slutresultat
Dokumentation av utfört arbete och tidrapportering
Samarbete med kollegor i verkstad för effektiv arbetsflödesplanering
Följa säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljö- och miljökrav samt företagets rutiner
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som fordonslackerare och goda referenser
Besitter god kunskap om moderna lacktekniker, material och härdningstider
Kan läsa färgkoder och använder färgblandningssystem
Arbetar noggrant, strukturerat och har öga för detaljer
Har kännedom om och följer arbetsmiljö- och miljöregler för lackering
Innehar B-körkort
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En trygg anställning hos en etablerad kund i Norrköping
En stimulerande arbetsmiljö med fokus på kvalitet och yrkesstolthet
Möjlighet till kompetensutveckling och intern fortbildning
Konkurrenskraftiga villkor och goda arbetsvillkor
Anställningsform, omfattning och placering
Tillsvidareanställning på heltid med sedvanlig provanställning enligt avtal. Placering är hos kund i Norrköping. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Karwan via mail: karwan@fordonsakademin.se
Skicka din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt. Vi behandlar ansökningarna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949843-2109788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10008324