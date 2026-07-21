Fordonslackerare till kund i Norrköping!

Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Norrköping
2026-07-21


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Publiceringsdatum
2026-07-21

Om tjänsten
Vi söker en erfaren fordonslackerare till kund i Norrköping. I rollen arbetar du med helhetsansvar för lackeringsarbeten av personbilar och lätta lastbilar, från förberedelse till finish. Du ingår i en verkstad där kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet står i fokus. Tjänsten är på heltid och placerad i Norrköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Förberedelse av karosser inklusive slipning, grundning och maskering

Applicering av primer, fyllnad, täckfärg och klarlack enligt angivna processer

Färgsättning och toning för att matcha fordonsoriginalfärger

Polering och efterbehandling för ett felfritt slutresultat

Dokumentation av utfört arbete och tidrapportering

Samarbete med kollegor i verkstad för effektiv arbetsflödesplanering

Följa säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljö- och miljökrav samt företagets rutiner

Vi söker dig som

Har flera års erfarenhet som fordonslackerare och goda referenser

Besitter god kunskap om moderna lacktekniker, material och härdningstider

Kan läsa färgkoder och använder färgblandningssystem

Arbetar noggrant, strukturerat och har öga för detaljer

Har kännedom om och följer arbetsmiljö- och miljöregler för lackering

Innehar B-körkort

Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift

Vi erbjuder

En trygg anställning hos en etablerad kund i Norrköping

En stimulerande arbetsmiljö med fokus på kvalitet och yrkesstolthet

Möjlighet till kompetensutveckling och intern fortbildning

Konkurrenskraftiga villkor och goda arbetsvillkor

Anställningsform, omfattning och placering
Tillsvidareanställning på heltid med sedvanlig provanställning enligt avtal. Placering är hos kund i Norrköping. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Karwan via mail: karwan@fordonsakademin.se Skicka din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949843-2109788".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Norrköping Centralstation (visa karta)
602 22  NORRKÖPING

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
10008324

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