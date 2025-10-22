fordonslackerare sökes i göteborg
Gr8 partner group AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2025-10-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gr8 partner group AB i Göteborg
, Partille
, Trollhättan
, Gislaved
, Skövde
eller i hela Sverige
GR8 Partner Group söker erfaren Fordonslackerare i Göteborg!
Är du en skicklig fordonslackerare som brinner för perfektion i detaljerna?
Vill du arbeta i ett företag som värdesätter kvalitet, yrkesstolthet och en positiv arbetsmiljö?
Då kan du vara den vi söker till vårt team i Göteborg!
Om rollen:
Som fordonslackerare hos GR8 Partner Group får du ett varierande och självständigt arbete där du ansvarar för hela eller delar av lackeringsprocessen - från förarbete till färdigt resultat.
Du kommer att:
Utföra slipning, spackling, maskering och lackering av person- och transportfordon
Blanda och nyanpassa färger enligt specifikationer
Säkerställa att arbetet håller högsta kvalitet och finish
Följa gällande säkerhets- och miljöföreskrifter
Arbeta i nära samarbete med kollegor inom verkstad och skadeverkstad
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, gillar ordning och reda, och vill vara en del av ett engagerat team med fokus på nöjda kunder och stark yrkesstolthet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fordonslackering - gärna från bilverkstad, skadecenter eller lackeringsfirma
Har kunskap om moderna lackeringssystem och färgblandning
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har öga för detaljer
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Har B-körkort (meriterande om du även har erfarenhet av plast- eller plåtreparationer)
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag med framtidstro
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Moderna lokaler och utrustning i toppklass
Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling
Ett härligt team med stark gemenskap och korta beslutsvägar
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka ditt CV och en kort presentation
Bli en del av GR8 Partner Group - där hantverk, precision och engagemang möts i varje lackerad yta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: ansok@gr8partner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804)
Lilla Bommen 3 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9570047