Fordonslackerare
Hedin Automotive Göteborg AB / Lackerarjobb / Mölndal Visa alla lackerarjobb i Mölndal
2025-08-19
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Fordonslackerare på vår anläggning i Mölndal. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Vi söker nu en Fordonslackerare för att på bästa sätt kunna tillgodose kundernas behov och förstärka vårt team. I arbetet får du möjlighet att arbeta med diverse lackskador och reparation av kaross. Du kommer huvudsakligen arbeta med krockskadade och rostskadade bilar. Det som ska åtgärdas kan t.e.x. vara plast- och plåtskador, rostskador och repor.
Nyckelkompetenser/förmågor: Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer, med ett naturligt sinne för färg och form. Du trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team som stöttar. Vidare ser vi att du har:
Fordonsteknisk utbildning - på minst gymnasienivå - med inriktning mot karosseri och lackering.
Modernt tekniskt kunnande då bilarnas utrustning blivit mer avancerade
Meriterande är om du även har kunskaper/erfarenhet i skadekalkylering
B-körkort
Om du har tidigare erfarenhet av arbete som billackerare på en skadeverkstad ser vi det som ett stort plus. Det viktigaste för oss är dock att du har en vilja och ett driv att ständigt utvecklas i rollen som lackerare hos oss. Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida wwww.hedinautomotive.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
