Fordonsingenjör Mekanik
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en fordonsingenjör med mekanisk inriktning till ett större, långsiktigt projekt inom regional spårtrafik. Du blir en del av ett erfaret teknikteam som arbetar nära varandra i en miljö där samarbete, lyhördhet och fokus på hållbara lösningar är centralt.
Uppdraget handlar om tekniskt stöd och expertis kopplat till anskaffning av nya spårfordon. I en komplex upphandlingsmiljö behövs både helhetsperspektiv på fordon och förmåga att fördjupa sig i specifika mekaniska delsystem för att säkerställa relevanta och korrekta krav.
ArbetsuppgifterBidra med teknisk expertkompetens inom spårfordon med tyngdpunkt på mekaniska system.
Stötta arbetet med att analysera behov och formulera tekniska krav inför upphandling.
Granska och bedöma tekniska underlag kopplat till anbud och/eller upphandling av spårfordon.
Säkerställa att kravbilden fungerar på fordonsnivå och att mekaniska system och funktioner samverkar med fordonets driftegenskaper.
Genomföra riktade punktinsatser inom specifika tekniska områden vid behov.
KravTeknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande.
Mycket god förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.
Teknisk generalist inom spårfordon med tyngdpunkt inom mekaniska system, inklusive erfarenhet av flera mekaniska delsystem och förståelse för hela fordonet och hur system påverkar varandra.
Minst 5 års aktuell erfarenhet (inom de senaste 15 åren) av arbete med olika mekaniska system på spårfordon.
Erfarenhet av att arbeta med upphandling och/eller anbud av spårfordon i närtid (inom de senaste 8 åren).
Minst två referenser från liknande uppdrag genomförda under de senaste 6 åren, varav minst en kopplad till komplexa järnvägsfordonsprojekt.
MeriterandeMinst 3 års erfarenhet av upphandling och/eller anbud av spårfordon (inom de senaste 8 åren).
Erfarenhet från arbete både hos beställare av spårfordon och hos leverantör av spårfordon.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
