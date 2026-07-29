Fordonsingenjör
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Hur låter det att som fordonsingenjör hos oss få vara med och utveckla framtidens hållbara transporter i en nyckelroll där teknik, analys och utveckling möter ett tydligt samhällsuppdrag? Hos Green Cargo får du möjlighet att bidra till ett mer hållbart transportsystem – samtidigt som du är med och utvecklar och förbättrar vår fordonsflotta.
Vi söker nu en Fordonsingenjör som vill vara med och driva teknikutveckling, förbättringsarbete och investeringar kopplat till våra lok och vagnar.
Vi erbjuder dig
Hos Green Cargo blir du en del av ett företag med ett tydligt syfte: att göra skillnad för både klimatet och samhället genom hållbara logistiklösningar. Vår verksamhet är i ständig utveckling och du får vara med på en spännande resa där teknik, innovation och effektivisering står i centrum.
Vi erbjuder en utvecklande roll med stort tekniskt ansvar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat. Du får arbeta nära framtidens järnvägsfordon och tekniska lösningar i en verksamhet som ligger i framkant inom hållbara transporter. Samtidigt blir du en del av en värderingsstyrd organisation där hållbarhet, ansvarstagande och samarbete är centrala delar i allt vi gör. Vi har en inkluderande kultur där kunskapsutbyte och kontinuerlig utveckling uppmuntras, och du kommer att arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet.
Det här gör du hos oss
Som Fordonsingenjör har du en central roll i att utveckla, analysera och säkerställa prestanda för våra fordon. Du kombinerar teknisk expertis med projektledning och arbetar både strategiskt och operativt.
Du ansvarar bland annat för att:
Vara tekniskt ansvarig för utvalda fordonstyper, både lok och vagnar
Driva utvecklings-, ombyggnads- och upphandlingsprojekt som teknisk projektledare
Analysera teknisk och ekonomisk prestanda samt identifiera förbättringsåtgärder
Ta fram kravspecifikationer inför upphandlingar och investeringar
Bidra med beslutsunderlag till investeringsbeslut
Säkerställa att fordonsdokumentation är korrekt och uppdaterad
I rollen arbetar du nära både interna funktioner och externa leverantörer, och bidrar aktivt till att utveckla effektiva och hållbara lösningar för vår fordonspark.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett engagerat teknikteam där samarbete, kunskapsdelning och gemensam utveckling är en naturlig del av vardagen. Rollen innebär många kontaktytor inom organisationen och möjligheten att påverka både arbetssätt och tekniska vägval.
Mer om dig
Vi söker dig som är en erfaren ingenjör med ett starkt tekniskt intresse och en vilja att driva utveckling. Du trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och projektledning, och där du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Du är kommunikativ, har lätt för att samarbeta och är trygg i att fatta beslut baserat på tekniska och ekonomiska underlag. Du har ett strukturerat arbetssätt och en stark drivkraft att förbättra och utveckla både teknik och arbetssätt.
Vi ser att du har:Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning från högskola/universitet
Minst 5 års erfarenhet av tekniskt ingenjörsarbete inom järnvägsbranschen
Erfarenhet av teknisk projektledning
God generell IT-kompetens
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från arbete hos järnvägsoperatör
Erfarenhet av upphandlingar och tekniska utvecklingsprojekt
Kunskap om tekniska delsystem inom järnvägsfordon (t.ex. broms-, traktions- eller signalsystem)
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning, start sker enligt överenskommelse. Placeringsort med Stockholm som föredragen placeringsort, andra alternativ kan diskuteras. Resor ingår i tjänsten. Utöver möjlighet till att jobba hemma en dag i veckan erbjuder vi fast månadslön, friskvårdsbidrag, ersättning för läkarvård och läkemedel, pension och försäkringar enligt kollektivavtal.
Som en del i rekryteringsprocessen kommer vi använda oss av tester. Slutkandidater genomgår en bakgrundskontroll. Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Green Cargo Jobbnummer
10014647