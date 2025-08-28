Fordonsförare till Transportavdelningen
Region Blekinge / Fordonsförarjobb / Karlskrona Visa alla fordonsförarjobb i Karlskrona
2025-08-28
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Avdelning Transport i Karlskrona är en del av område Regionservice inom Region Blekinge, där vi arbetar för att stödja regionens verksamheter med professionell service.
På vår avdelning är vi 21st engagerade medarbetare som tillsammans med våra kollegor i Karlshamn ansvarar för en stor del av regionens transporttjänster såsom transporter av textilier och avfallskärl dessutom så levererar vi dagligen allt från förrådsvaror, post, prover, hjälpmedel och mat till patienter.
Vår verksamhet är igång sju dagar i veckan och skapar smidiga flöden som gör att Region Blekinges verksamheter kan fokusera på sitt viktiga arbete. Vi söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt team och bidra till att leverera service i toppklass!
Om jobbet
I tjänsten på Transport i Karlskrona hjälper och stödjer du samtliga verksamheter i Region Blekinge inom området transport. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak utgöras av att transportera material, mat och textilier till olika avdelningar inom sjukhusområdet i Karlskrona samt transporter till och från vårdcentraler och andra av Region Blekinges verksamheter runtom i länet. Du bidrar därmed till att hålla flödet och logistiken igång, vilket är en avgörande del av vår service. Arbetet som vaktmästare kan vara fysiskt krävande och tunga lyft förekommer.
Vikariatet sträcker sig till 23/8 2026 med start den 6/10 2025 eller efter överenskommelse.
Tjänstens arbetstid är förlagd till dagtid.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om dig
Vi söker dig som har en godkänd och avslutad gymnasieutbildning eller annan adekvat utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt som lägst B-körkort. Vi ser det som meriterande om du har truckkort och körkortsbehörighet C .
Som person är du serviceinriktad och ansvarsfull. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp och har en naturlig förmåga att bemöta människor på ett professionellt och trevligt sätt. Du är också flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya uppgifter och miljöer. Vårt koncernspråk är svenska och vi söker dig som kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Enheten för Logistik och Måltidsservice, består av avdelningar inom kök och restaurang, café och butik, transport och vaktmästeri samt resursenhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Region Blekinge Kontakt
Urban Olsson 0455-734311 Jobbnummer
9479606