Fordonsförare till Billerud, Gruvöns bruk
2026-03-13
Våra transporter är en av de mest avgörande funktionerna på Billerud. Det är här vi säkerställer att hela vår produktionsutrustning fungerar tryggt, effektivt och med högsta möjliga tillgänglighet. Varje dag arbetar våra medarbetare för att skapa stabil drift, utveckla tekniken och hålla en säker arbetsmiljö i världsklass.
Gruvöns bruk, tre mil väster om Karlstad, är en av världens ledande producenter av hållbara förpackningsmaterial. Här tillverkar vi fluting, liner och vätskekartong som används i allt från livsmedel till industriförpackningar, tillsammans med avsalumassa. Bruket rymmer även vårt utvecklingscenter med Box Lab och Pack Lab, där lösningar testas, optimeras och där innovationer som Billerud FibreForm® har utvecklats.
Vi söker nu efter flera medarbetare till vår Transportavdelning. Vill du vara med och bidra till en hållbar morgondag? Då kan den här rollen vara rätt för dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som medarbetare på Transportavdelningen ska du arbeta som fordonsförare, där ingår det i fordonsparken motviktstruckar, hjullastare, lastbilar med flakväxlare inkl. släp, lastbil för styckegods, kran samt en sopmaskin. Gruppens huvudsakliga arbetsuppgift är att transportera div. gods internt som externt, lastning och lossning av gods, hantera samt transportera restprodukter från fabriken till vår deponi, sköta tömningen av sopkärl, matavfall samt farligt avfall inom Gruvöns område. Uppdragen styrs av en transportledare.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
För att lyckas som fordonsförare hos oss har du:
• Godkända gymnasiebetyg.
• Körkort B, C är ett krav, önskvärt CE.
• Truck- och Hjullastarkort (B1, C2).
• Digitalt färdskrivarkort.
• YKB.
• ADR 1:3.
• Goda datakunskaper.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt och flexibelt, med ett starkt eget driv att driva arbetet framåt. Du har mycket god samarbetsförmåga och kan behålla lugnet i pressade situationer.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lottie Alfredsson, gruppchef på 0555-41525,
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Ida Rosén på Ida.E.Rosen@billerud.com
.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-05. Urval sker löpande så tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Gruvöns bruk är en del av Karlstadsregionen en växande och välkomnande del av Sverige där arbetsliv, fritid och livskvalitet möts. Här bor du nära både stadspuls och natur, med möjlighet att välja mellan boendemiljöer vid vattnet, i lugna villaområden eller på landsbygden. Regionen är känd för sin goda tillgång till service, kultur och rekreation, samtidigt som pendlingen är smidig och vardagen enkel att få ihop. Det gör Karlstadsregionen till ett smart val för dig som vill kombinera karriär och ett hållbart liv, oavsett var du befinner dig i livet
Läs mer om varför det är ett smart val att leva och bo i vår region här: https://karlstad.se/flytta-till-karlstadsregionen
Varför oss?
• En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid.
• Utvecklings- och karriärmöjligheter.
• Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy.
Vår rektyeringsprocess innehåller: intervjuer, rekryteringstester, referenstagning samt godkänt alkohol- och drogtest.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974), https://www.billerud.se/karriar
Storjohanns väg 4, 66433 Grums (visa karta
)
664 33 GRUMS
Billerud Gruvöns bruk
9796494