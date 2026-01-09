Fordonselektriker till VM-trailer i Härryda
Ikett Personalpartner AB / Elektrikerjobb / Härryda Visa alla elektrikerjobb i Härryda
2026-01-09
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker en skicklig fordonselektriker till VM-Trailer i Härryda.Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag kommer att vara varierande och innehålla montering av elektronisk utrustning som arbetslampor, sidomarkeringsljus och extraljus. Du kommer att koppla in strömbrytare, kablage, reläer samt arbeta med installationer av kranar och tippar. Felsökning och kalibrering kan också ingå som en del av dina dagliga arbetsuppgifter.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom verkstad eller liknande. Kanske arbetar du idag som bilmekaniker, resemontör eller liknande, alternativt har du ett stort intresse för bilar på fritiden. Det är inte ett krav att vara certifierad elektriker, men vi ser gärna att du har kunskap eller erfarenhet av fordonsel.
Du är en person som uppskattar varierade arbetsuppgifter och vill bidra till unika kundprojekt. Vi förväntar oss att du behärskar ritningsläsning och har en grundläggande förståelse för el-scheman. Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten, ansvarsfull och har en stor vilja att lära dig mer.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
• Har god förmåga att läsa och tolka ritningar inom el och/eller mekanik.
• Har erfarenhet av arbete som exempelvis fordonselektriker, fartygselektriker, elektriker, ledande montör, installatör, eltekniker, datatekniker, teletekniker eller systemtekniker.
• Har en utbildning inom fordonselektronik eller motsvarande dokumenterad yrkeserfarenhet inom elektronik i fordonsbranschen.Kvalifikationer
• Körkort B och tillgång till bil.
Arbetstider: Dagtid
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd på uppdrag: Löpande med möjlighet till övergång till kund
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.Om företaget
VM Trailer AB tillverkar och levererar tillsammans med Härryda Släp AB totalt ca 200 st transportfordon per år.
VM Trailer grundades 1989 och har sedan starten ständigt utvecklat organisationen och produkterna som är trailers, släp, kärror, dragbilspåbyggnader samt div special påbyggnationer.
1997 förvärvades Härryda Släp i Härryda för att ytterligare komplettera produktutbudet med lättare kärror, släp, trailers mm. för transporter av generellt gods. 1999 flyttades VM Trailers produktion från Göteborg till nybyggda lokaler i Härryda. Företaget är idag en av Europas ledande tillverkare av transportfordon och kan idag erbjuda det i särklass bredaste utbudet av standard och specialsläp för i stort sett samtliga transportbehov. VM Trailer och Härryda Släp arbetar med ständiga förbättringar för att vara ledande inom utveckling och tillverkning av transportfordon i Norden och är kvalitets certifierade enligt standarden SS-EN ISO 9001:2008.https://www.vmtrailer.se/
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frida Lärk frida.lark@ikett.com Jobbnummer
9674999