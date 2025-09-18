Fordonsansvarig servicepersonal till Swedec
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Eksjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Eksjö
2025-09-18
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Eksjö
, Kinda
, Sävsjö
, Jönköping
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett betydelsefullt arbete där du gör skillnad för Sveriges försvarsförmåga? Vi söker en fordonsansvarig servicepersonal till verksamhetsstödsektionen. Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs med att ha uppkavlade ärmar. Hos Försvarsmakten får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare samhälle.
Swedec
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är en del av Försvarsmakten och är ett nationellt kompetenscentrum för ammunitions- och minröjningsverksamhet på land samt militär söktjänst. Vår verksamhet är central för Sveriges försvar, och vi strävar efter att möta varje hot och övervinna varje utmaning. Genom utbildning, utveckling och operativa insatser skapar vi förutsättningar för ett starkare försvar och ett tryggare samhälle.
Verksamhetsstödssektionen
Verksamhetsstödsektionen tillhör utbildningsavdelningen på funktionsenheten. Här utbildas min- och ammunitionsröjningsledare samt sökledare och söksoldater i olika nivåer inom totalförsvaret. Avdelningen består av flera kurssektioner samt en verksamhetstödsektion. Verksamhetsstödsektionen består av en chef, en ställföreträdande chef samt fyra medarbetare med olika inriktningar. Verksamhetsstödsektionen huvudsakliga uppgifter är att stödja utbildningsavdelningens utbildningar med bl.a. materiel, fordon, transporter, vaktmästeri, inköp, lagerhållning, byggnationer och övningsobjektstillverkning. Sektionen stödjer även övriga enheter vid Swedec och andra förband.
Huvudsakliga uppgifter
Som vikarierande fordonsansvarig servicepersonal för verksamhetsstödsektionen har du ett fordonsansvar samtidigt som du stödjer våra kurser med diverse vaktmästeritjänster. Tjänsten är praktisk med bland annat vård av fordon, maskintjänst, inventering, utbildningsobjektsbyggnation, städning/sortering samt vård av annan utrustning som huvudsakliga arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• Gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig
• C-körkort (manuell växellåda)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Dina personliga egenskaper
Tjänsten passar dig som är serviceinriktad och drivs av att hjälpa andra att lösa problem. Du har en god social förmåga samt är en prestigelös och lyhörd lagspelare med god samarbetsförmåga. Du är även en driven och självgående fixare som gillar att arbeta praktiskt och rutinmässigt. Vidare är du inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller genomförd värnplikt
• Militärt förarbevis tung lastbil och/eller hjullastare
• Yrkesbevis/förarbevis hjullastare med redskap
• Gymnasieexamen fordon- och transportprogrammet, bygg och anläggning, el- och energiprogrammet eller industritekniska programmet
• Kunskaper inom MS Office
Övrig information
Anställningsform: Vikariat
Arbetsort: Eksjö
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsten är en civil befattning
Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m. 2027-06-30
För upplysningar om befattningen
Sara Henriksson, sara.x.henriksson@mil.se
, nås via växel: 0381-180 00.
För information om rekryteringsprocessen
Frida Bunnstad, frida.bunnstad@mil.se
, nås via växel: 0381-180 00.
Fackliga företrädare, nås via växel: 0381-180 00
OFR/O: Robert Lindberg Vikström
OFR/S Försvarsförbundet: Marie Gustafsson
Saco: Sofie Bergqvist
Seko: Matz Felix Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Bifoga relevanta betyg och intyg i dina ansökningshandlingar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka inom totalförsvaret, med fokus på utbildning, utveckling och underrättelser. Läs mer om Swedec här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9514446