Fordonsanpassare/påbyggare

Rask & Björck Bilaktiebolag / Fordonsmontörsjobb / Bjuv
2026-06-23


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Rask & Björck i Billesholm är Sveriges äldsta Ford-handlare (sedan 1924). Vi växer och har spännande framtidsplaner, och på grund av ökad arbetsbelastning söker vi nu en till två Fordonsanpassare/Påbyggare till vårt team. Vi är stolta över vår höga trivsel och vår låga personalomsättning – hos oss blir du en del av ett stabilt gäng som stannar länge.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Om tjänsten
I rollen som Fordonsanpassare får du arbeta med hela kedjan – från kundens beställning till ett färdigställt fordon. Fokus ligger på lätta lastbilar där du utför kundspecifika inredningar, påbyggnationer och tekniska anpassningar. Arbetet sker i en mindre grupp, men du tar stort eget ansvar för att driva dina projekt självständigt. Variationen kräver att du är lösningsorienterad och vågar testa nya, smarta lösningar för att möta kundens unika behov.

Bakgrund
Vi söker dig med en relevant teknisk utbildning, exempelvis inom fordon, industri eller motsvarande.
Meriterande: Erfarenhet av slutmontering av fordon och kunskaper inom el.
Viktigast: Din händighet och vilja att lära dig vårt hantverk.

Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, driven och har ett genuint intresse för teknik och bilar. Du tycker om att arbeta med händerna och har ett öga för detaljer – du lämnar aldrig ifrån dig en produkt som inte håller högsta kvalitet. Eftersom vi arbetar nära våra kunders önskemål är det viktigt att du är både strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: janos@rbbil.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rask & Björck Bilaktiebolag (org.nr 556045-3614)
Östervångsvägen 12 (visa karta)
267 02  BILLESHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rask & Björck Bil AB

Kontakt
Servicechef
Janos Landegren
janos@rbbil.se
0705772473

Jobbnummer
9975347

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