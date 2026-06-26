Fordonsadministratör till Halmstad!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
2026-06-26
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Din Bil Utrustningscenter i Halmstad söker nu en fordonsadministratör. Är du en stjärna på det administrativa och har ett genuint fordonsintresse? Då är detta helt rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att samordna och administrera processen från fordonsbeställning till leverans. Du har daglig kontakt med säljare, kunder, verkstad och externa leverantörer för att säkerställa att varje fordon förbereds och levereras enligt plan.
En stor del av arbetet innebär att hantera beställningsunderlag, skapa arbetsordrar och koordinera de åtgärder som behöver genomföras innan leverans. Du planerar arbetet för verkstadens tekniker, bokar externa leverantörer vid behov och följer upp att alla moment genomförs i rätt tid.
Rollen innebär också att besvara frågor kring exempelvis leveransdatum, utrustning och status på beställda fordon. Profil
För att lyckas i tjänsten behöver du vara strukturerad, lösningsorienterad och ha förmågan att hålla ihop flera parallella processer samtidigt. Du är noggrann, kommunikativ och tycker om att skapa ordning och framdrift i en verksamhet med högt tempo. Det är viktigt att du trivs med många kontaktytor och har en hög servicenivå i ditt bemötande.
Du kanske kommer från en bakgrund som administratör eller inom kundservice. Det är meriterande om du kommer från fordonsbranschen och/eller har ett stort intresse för fordon. Kvalifikationer
God dator/telefonvana
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
God svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Prickfri i polisens belastningsregister
Om anställningen
Arbetstiden är förlagd till mån-tors 07:00-16:30 och fredagar 07:00-14:00
Du kommer att bli anställd som konsult via oss på Fordonsakademin.
Om Din Bil
Din Bil är Sveriges största auktoriserade återförsäljare av Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Škoda, SEAT, CUPRA, Audi och Porsche. Med totalt 68 anläggningar i regionerna Stockholm, Göteborg, västra Skåne och Gävleborg-Dalarna är vi en av de största aktörerna i branschen. På våra fullserviceanläggningar hjälper vi dig med köp och leasing av bil, finansiering, service, reparationer, lagning av vindrutor, däckhotell, hjulskiften, plåt- och lackskador samt tillbehör och reservdelar.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872076-2073616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Halmstad Arena (visa karta
)
302 44 HALMSTAD Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9981484