Fordonsadministratör Till Dfds Logistics Services!
Dfds Professionals AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-12
Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
DFDS Logistics Services är ett åkeri inom fordonsindustrin beläget i Arendal. Åkeriet är i drift dygnet runt, sex dagar i veckan och sysselsätter omkring 250 personer på heltid. I fordonsflottan ingår ca 300st fordon, varav 80st lastbilar och 220st trailers. Om tjänsten
I den här rollen kommer du att hantera administrativt arbete kopplat till fordon och bidra till effektiv hantering och uppföljning av underhåll, besiktigningar, fakturering och säkerställande av relaterade dokument. Arbetet sker till stor del i excel så det är till fördel om du är van vid att använda det i ditt dagliga arbete.
Vi erbjuder ett konsultuppdrag via DFDS Professionals och söker någon som kan börja omgående. För rätt person kan det i framtiden finnas möjlighet till anställning direkt hos kundföretaget.
Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag kl. 8-17
Om dig
Du är självgående och har förmågan att ta egna initiativ
Du har ett öga för detaljer och arbetar noggrant
Du är strukturerad och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Krav för tjänsten
Tidigare erfarenhet i en admininstrativ tjänst
Datorvana och erfarenhet av excel
Svenska och engelska i tal och skrift
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
I denna rekryteringsprocess använder vi oss av tester från Assessio. Testerna utgår från vedertagen foskning och ger oss möjlighet att på ett opartiskt sätt bedöma dina styrkor och eventuella utmaningen i relation till den aktuella tjänsten. Du kommer under rekryteringsprocessen att få testerna skickade till dig med mer information.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://www.dfds.com Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
9455357