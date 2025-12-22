Fordonsadministratör
2025-12-22
Har du ett intresse för både administration och fordon och trivs i en roll där service, administrativa uppgifter och utveckling går hand i hand? Nu söker vi dig som vill bli vår nya kollega och arbeta som fordonsadministratör på vår Fordonsenhet.
Rollen som fordonsadministratör hos oss
Som fordonsadministratör får du en varierad och ansvarsfull vardag i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Du arbetar proaktivt och serviceinriktat med både interna kunder och våra fordon. Ditt uppdrag omfattar såväl ekonomiadministration som praktisk hantering av bilflottan. Du arbetar i team på totalt 4 administratörer.
I rollen ingår bland annat att:
- Hyra ut fordon till kommunens förvaltningar
- Administrera kommunens bilpool
- Hantera inkommande och utgående fakturor
- Arbeta med skadehantering och försäkringsärenden
- Planera service, besiktningar och reparationer
- Leverera statistik och arbeta i Excel med större datamängder
- Ge support via telefon och ha löpande kontakt med verksamheterna
- Optimera fordonsnyttjandet
- Ha ett nära samarbete med våra kollegor i tvätthall och fordonsverkstad
- Handleda prao och praktikanter
Det är meriterande om du har användarerfarenhet av vårt administrativa system KomMa. Om du ej har erfarenhet av detta system förväntar vi oss att du snabbt lär dig detta och känner dig trygg i det dagliga användandet.

Profil
För att trivas hos oss är du serviceinriktad, social och har ett proaktivt förhållningssätt. Du är strukturerad, självständig, initiativtagande och har lätt för att samarbeta. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har avslutad gymnasieutbildning.
- har relevant dokumenterad erfarenhet av ekonomiarbete.
- har mycket goda IT-kunskaper.
- är mycket skicklig i Excel, inklusive pivottabeller, makron och grafiska presentationer.
- har B-körkort.
Det är meriterade:
- med relevant erfarenhet av kundsupport/kundrådgivning.
- med utbildning inriktning mot ekonomi/administration eller liknade.
- med erfarenhet i fordonshanteringssystemet KomMa.
Läs gärna mer om oss
Teknikens hus, därifrån Fordon utgår, samlar cirka 180 medarbetare från förvaltningarna Service, Teknik, Bygg & Miljö. Vi arbetar tillsammans för att skapa goda förutsättningar över förvaltningsgränserna.
I Fordonsenheten arbetar totalt nio personer och består av vår tvätthall och fordonsverkstad och är ett sammansvetsat team av underhållstekniker, bilvårdare, administratörer och hanterar kommunens över 700 fordon som används av alla kommunens verksamheter.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning gärna med start 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Arbetsprov kan komma att användas.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 5 januari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.

Ersättning
Individuell lönesättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/880".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Johan Axelsson 0300-834050

Jobbnummer
9660850