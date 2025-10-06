Fordons- och underhållschef till VR i Helsingborg
2025-10-06
Vill du kombinera affärsmannaskap, ledarskap och teknik i en samhällskritisk verksamhet? VR söker Fordons- och underhållschef
VR Sverige i Helsingborg söker en Fordons- och underhållschef som vill vara med och skapa stabilitet, kvalitet och utveckling i vår fordonsflotta och underhållsverksamhet. Här får du som ledare en nyckelroll i att säkerställa att våra Pågatåg är trafiksäkra, pålitliga och redo att möta framtidens krav. Som chef för fordon och underhåll får du stort eget mandat samtidigt som du blir en del av ett företag som driver på utvecklingen inom en framtidsbransch med fokus på hållbarhet. Välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
• För VR Sverige står medarbetare, kund och tillväxt i centrum. Vi utvecklar ständigt vårt ledarskap och vår kultur eftersom vi tror att en bra medarbetarupplevelse också ger den bästa kundupplevelsen.
• Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats i utveckling tillsammans med många kompetenta kollegor. Vi uppmuntrar initiativrikedom och vi vill att du bidrar i vardagen med dina kunskaper och erfarenheter.
• På VR jobbar vi enligt våra värderingar: Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som Fordons- och underhållschef ansvarar du för fordon och underhåll kopplat till järnvägstrafiken för Pågatågen. Det innebär bland annat att du:
• Följer upp vår underhållsleverantör och säkerställer leveransen både säkerhetsmässigt, ekonomiskt och tekniskt enligt gällande avtal.
• Granskar och godkänner förbättringsförslag samt bidrar till utveckling av fordonsunderhåll.
• Samverkar internt och externt med olika intressenter för att säkerställa en bra leverans.
• Granskar och godkänner fordons- och underhållstekniska ändringar i fordonsflottan.
• Kommunicerar med myndigheter vad gäller fordons- och underhållsrelaterade frågor.
• Driver olika forum och beslutsmöten med både interna och externa deltagare.
• Ingår i beslutsgrupper både internt och externt.
• Innehar personalansvar.
Värt att veta
Din arbetsplats är belägen i Raus, strax söder om Helsingborg, där också underhållsdepån finns. Rollen kräver närvaro på plats större delen av tiden och du rapporterar till Affärsområdeschef för Pågatågen. Du är en del av ett engagerat team och ingår i ledningsgruppen för VR Pågatågen. Vi arbetar i en platt organisation med stabil ägare, där du får stort mandat att påverka och utveckla verksamheten.
Våra förväntningar
Vi söker dig som kombinerar ledarskap med affärsmässighet och förmågan att se helheten. Du kan lyfta blicken från vardagens detaljer och bidra med långsiktiga perspektiv för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgruppen.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av underhåll eller produktionsplanering, gärna från en närliggande och regelstyrd verksamhet t ex tåg, flyg, industri, fordon eller transport.
• Ledarskapserfarenhet, där du framgångsrikt har lett och utvecklat medarbetare.
• God teknisk förståelse och förmåga att fatta välgrundade beslut som tar hänsyn till säkerhet, ekonomi och verksamhetsnytta.
• Affärsmässighet och vana att samarbeta med externa parter, beställare och myndigheter.
• Förmåga att bidra med idéer, insikter och riktning för hur vi kan blir ännu bättre.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Vana att arbeta i Excel och med stora datamängder.
Som person tror vi att du är analytisk, strukturerad och beslutsam, men också pragmatisk och samarbetsinriktad. Du ser lösningar snarare än problem, och har en förmåga att skapa förtroende och driva frågor framåt.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Rebecca Åkerblom 070-486 55 77 Jobbnummer
9542470