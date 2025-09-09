Forbs AB söker självgående plattsättare

Forbs AB / Murarjobb / Stockholm
2025-09-09


Forbs AB ishet opitnih plitochnikov v nashu komandu.
Trebovanie k kandidatam nalichie razresheniya dlia raboti v Swecii i umenie profesianalno vipolnit' rabotu.
Forbs AB söker plattsättare.
Arbetsuppgifterna består av plattsättning i badrum, WC, kök och stora anläggningar och hallar så som köpcentrum med mera. Du behöver ha minst två års erfarenhet inom yrket. Körkort meriterande. Du behöver ha kunskap i något av språken svenska, ryska, polska eller serbiska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Jobbforbsab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Forbs AB (org.nr 559111-7436)
Vävstolsvägen 2 (visa karta)
168 75  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9500705

