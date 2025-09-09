Forbs AB söker självgående plattsättare
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Forbs AB ishet opitnih plitochnikov v nashu komandu.
Trebovanie k kandidatam nalichie razresheniya dlia raboti v Swecii i umenie profesianalno vipolnit' rabotu.
Forbs AB söker plattsättare.
Arbetsuppgifterna består av plattsättning i badrum, WC, kök och stora anläggningar och hallar så som köpcentrum med mera. Du behöver ha minst två års erfarenhet inom yrket. Körkort meriterande. Du behöver ha kunskap i något av språken svenska, ryska, polska eller serbiska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Jobbforbsab@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forbs AB
(org.nr 559111-7436)
Vävstolsvägen 2
)
168 75 BROMMA Körkort
