Förbandsekonom till Skaraborgs flygflottilj, F 7
Vill du ta nästa steg i karriären och ha ett spännande och utvecklande arbete inom Försvarsmakten? Vi söker en driven kollega som vill komplettera vårt lag av förbandsekonomer på Ekonomisektionen.
Inom Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life-balance. Vi arbetar för en inkluderande kultur där vi utifrån verksamhetens behov vill ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och drivkrafter.
Om du har erfarenhet av att arbeta med ekonomistyrning är det en fördel men även du som är ny på arbetsmarknaden är välkommen att söka.
Om enheten
A58 (avdelningen för planering och ekonomi) är en av flera avdelningar som ingår i Flottiljstaben som är förbandschefens resurs för att lösa flottiljens uppgifter och utgör chefens ledningsorganisation.
A58 leds av planeringschefen som innehar arbetsgivaransvaret för A58. Hela avdelningen består av 11 medarbetare. A8 består av 6 förbandsekonomer som arbetsleds av ekonomichefen.
A8 arbetsområde omfattar ekonomistyrning, planering och budgetering, uppföljning och analys, utvärdering och återrapportering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som förbandsekonom kommer du att delta i arbetet med F 7 planering, uppföljning, utvärdering och rapportering. Därutöver deltar du i utvecklingen av F 7 ekonomistyrning samtövriga förekommande arbetsuppgifter inom sektionen.
• Godkänd gymnasieutbildning
• Datorvana samt kunskaper i excel
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
• B-körkort manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap Dina personliga egenskaper
Då arbetsuppgifterna varierar mellan att lösas i grupp och att lösas enskilt söker vi dig som är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar egna initiativ. Du behöver kunna förhålla dig till deadlines och att kunna jobba intensivt inför dessa med bibehållet gott humör.
Du besitter en god analytisk förmåga för att kunna sortera ut väsentligheter ur stora mängder information som ges på olika ledningsnivåer och i olika tidstempon.
Befattningen innebär ett behov av att kunna strukturera och administrera såväl egna som arbetsgruppens arbetsuppgifter. Det är en fördel om du besitter pedagogisk förmåga att göra ekonomistyrningen enkel att förstå.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Utbildning eller erfarenhet av arbete inom ekonomistyrning
• Erfarenhet från större organisationer/verksamheter
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, företrädesvis SAP Övrig information
Anställningsform: civil tillsvidareanställning. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad (hel-deltid):heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Kristina Dellstrand som nås via växeln, 010-827 70 00.
Fackliga representanter
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via växeln: 010-827 70 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-24. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort.
9813511