Förbandsekonom till Försvarsmakten Göteborg
2026-03-20
Har du ett starkt intresse för ekonomi och vill bidra med din kompetens i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?
Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) söker nu en ekonom för placering vid ekonomifunktionen vid regementsstaben!
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid. Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
G8 (ekonomiavdelningen) tillhör Älvsborgs amfibieregementes (Amf 4) regementsstab. Avdelningen ansvarar för att samordna förbandets ekonomistyrning, budgetering samt uppföljning.
Som ekonom hos oss kommer du tillsammans med övriga ekonomer arbeta med budgetering, prognoser och ekonomiska analyser. Du kommer dessutom ansvara för fakturahantering med tillhörande uppföljning av kostnader. Du stöttar och hjälper chefer och medarbetare avseende ekonomifrågor. Du handleder och utbildar inom ekonomiområdet främst på individnivå, men också i mindre grupper. Arbetet innefattar även övrigt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Utöver detta förväntas du säkerställa leveranser av hög kvalitet även i perioder med högt tempo.
Exempelvis:
• Stödja vid budgetering, uppföljning och beslutsunderlag
• Framtagande av underlag för månadsrapportering
• Utveckla befintliga processer
• Ta fram ekonomiska rapporter, kalkyler och nyckeltal
• Genomföra ekonomisk uppföljning och kontroll
• Allmän ekonomiadministration omfattande bl.a. fakturahantering och bokföringsunderlag
• Fakturaflöden
• Stödja organisationen i ekonomirelaterade frågor
• Akademisk examen om minst 180 hp med inriktning ekonomi
• Minst 2 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete
• Minst 2 års aktuell systemvana i affärs- och verksamhetssystem inom ekonomiområdet som arbetsgivaren bedömer relevant
• God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift på svenska
• Goda kunskaper i att arbeta i MS Office, särskilt i Excel
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för ekonomi. Du har god social förmåga och är duktig på att bygga relationer.strukturerad, kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och har god analytisk förmåga. Du trivs bra i självständigt arbete inom eget ansvarsområde men kan även arbeta mot gemensamma mål i grupp. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du levererar resultat i rätt tid och med god precision även under tidspressade förhållanden. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
• Tidigare aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med budget- och prognosarbete och ekonomisk uppföljning
• Tidigare aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av internkontroll och/eller förändringsarbete inom ekonomiområdet
• Genomförd värnplikt med godkänt resultat.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)
Anställningsform: Civil 100 % tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning vid nyanställning.
Arbetsort: Göteborg, västra Frölunda
Tillträdesdatum: snarast enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Ekonomichef, G8, Sofia Hansson nås via växel: 010-82 510 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Rekryteringskoordinator G1, Claudia Kremer, Amf4-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare:
SEKO seko-forsvar-goteborg@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se of-amf@mil.se
Försvarsförbundet, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO, saco-gbg@mil.se
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-03. Din ansökan bör innehålla CV, examensbevis samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
9809709