Förbandsekonom Första Ubåtsflottiljen
2026-02-24
Ubåtsflottiljen söker Förbandsekonom
Om Första Ubåtsflottiljen
Försvarsmaktens ubåtar, signalspaningsfartyg och deras besättningar är samlade hos Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Hos Första ubåtsflottiljen finns ett avancerat dykeri- och ubåtsräddningssystem med fartyg och olika undervattensfarkoster som står i beredskap för att kunna rädda ubåtar i nöd.
Ekonomifunktionen är placerad under Planeringsavdelningen och består av en ekonomichef och en förbandsekonom. Avdelningen ansvarar bl.a. för att samordna förbandets ekonomistyrning, budgetering, återrapportering och övrig ekonomiadministration.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ekonomistyrning inom Försvarsmakten är ett brett område som bjuder på varierande arbetsuppgifter. Som förbandsekonom kommer du arbeta med bland annat förbandets budget, uppföljning och ekonomiska redovisning, fakturahantering, ekonomiadministrativa uppgifter, och inköpsrelaterade frågor.
Tjänsten innehåller även service till chefer och medarbetare i ekonomiska frågor. Du ges goda möjligheter till kompetensutveckling liksom stort eget ansvar. Som medarbetare på en stab kommer även arbetsuppgifter utanför det egna arbetsområdet bli aktuellt.
Akademisk examen inom ekonomi eller annan motsvarade erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Meriterande
Erfarenhet av ekonomiarbete i Försvarsmakten eller annan myndighet
Goda kunskaper i system PRIO (SAP)
Goda kunskaper i Microsoft Office Dina personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Vi värdesätter att du har en god analytisk förmåga samtidigt som du är noggrann, flexibel och initiativtagande. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Anställningsformen är tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Tjänsten avser heltid. Arbetsort är Karlskrona. Tjänsten är en civil befattning.
Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten kan förekomma. Försvarsmakten erbjuder goda träningsmöjligheter och träning upp till 3 timmar i veckan på arbetstid. Flexibel arbetstid tillämpas då verksamheten medger detta.
Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2026.
Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar och kontaktpersoner
För upplysningar om tjänsten kontaktar du:
Planavdelningschef Håkan Persson, 073- 444 64 07
För upplysningar om rekryteringsprocessen kontaktar du:
HR-generalist Emelie Herborn Hasselberg 070-149 90 11
Fackliga företrädare
SACO Marie Strandberg
OFR/O Liam Hansson
OFR/S Jimmy Svensson
Samtliga nås via växeln 010 - 82 510 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Första ubåtsflottiljen står dygnet runt i beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över och under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare, de står i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen. De svenska ubåtarna är mycket avancerade och kan vara i undervattensläge under lång tid. Ubåtsvapnet har även världens mest avancerade ubåtsräddningssystem och ett avancerat signalspaningsfartyg för underrättelseinhämtning.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
