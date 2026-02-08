Förare Till Taxi Företag

Tera Nordic AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-08


Taxiförare sökes
Vi söker nu en serviceinriktad och pålitlig taxiförare till vårt team.

2026-02-08

Dina arbetsuppgifter
Som taxiförare arbetar du med att transportera kunder på ett tryggt, säkert och professionellt sätt. Arbetet innebär persontransporter, kundservice och hantering av betalningar.

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation (eller möjlighet att skaffa)

Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Serviceinriktad, punktlig och ansvarstagande

Vi erbjuder:
Heltid eller deltid

Flexibla arbetstider (dag/kväll/helg)

Trygg anställning

Vi kan hjälpa till med ansökan om arbetstillstånd

Lön enligt överenskommelse

Skicka din ansökan via Arbetsförmedlingen. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
skicka e-post
E-post: info.teranordicab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tera Nordic AB (org.nr 559325-6554)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Muhammad Amjad
info.teranordicab@gmail.com
0731903622

Jobbnummer
9729655

