Förare Till Taxi Företag
Tera Nordic AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-02-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tera Nordic AB i Stockholm
Taxiförare sökes
Vi söker nu en serviceinriktad och pålitlig taxiförare till vårt team.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Som taxiförare arbetar du med att transportera kunder på ett tryggt, säkert och professionellt sätt. Arbetet innebär persontransporter, kundservice och hantering av betalningar.Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation (eller möjlighet att skaffa)
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Serviceinriktad, punktlig och ansvarstagande
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid
Flexibla arbetstider (dag/kväll/helg)
Trygg anställning
Vi kan hjälpa till med ansökan om arbetstillstånd
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan via Arbetsförmedlingen. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
skicka e-post
E-post: info.teranordicab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tera Nordic AB
(org.nr 559325-6554) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Muhammad Amjad info.teranordicab@gmail.com 0731903622 Jobbnummer
9729655