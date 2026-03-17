Förare till servicelinje Ånge - Sundsvall
2026-03-17
Bli förare hos Nobina Care - Gör skillnad varje dag!
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad i människors vardag? Drivs du av att ge god service och är en trygg bilförare? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Nobina Care, Telepass söker nu en engagerad förare i Ånge för att dagligen trafikera en servicelinje mellan Ånge och Sundsvall. Vi arbetar på uppdrag av DinTur och erbjuder en stabil roll för dig som trivs med kundkontakt och fasta rutiner.
• Arbetstider: Måndag till fredag, kl. 09:00-17:00 (ingen helgkörning).
• Utgångspunkt: Tjänsten utgår från Ånge.
• Vårt erbjudande: Trygg anställning med fast månadslön och kollektivavtal.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad och som brinner för att hjälpa andra.
Krav för tjänsten:
• B-körkort sedan minst två år och god körvana
• Du ska ha fyllt 21 år
• Taxiförarlegitimation (TFL)
• Behärska det svenska språket i tal och skrift
Vi ser gärna att du har erfarenhet från vård- och omsorgsarbete. Eftersom tjänsten utgår från Ånge ser vi att du bor i närområdet.
Vi är Nobina Care - Telepass, Göteborgs Buss och Samtrans
Telepass AB är en del av Nobina Care, ett affärsområde i Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Genom varumärkena Telepass, Göteborgs Buss och Samtrans finns Nobina Care representerade bland annat i Skåne, Västernorrland, Västra Götaland och Stockholm. Nobina Care har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt inte har möjlighet att resa med den allmänna kollektivtrafiken. På så sätt bidrar Telepass och Nobina Care varje dag till ett inkluderande samhälle, där fler människor ska ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor.
På grund av dataskyddsförordningen GDPR tar vi inte emot ansökningar på mejl utan endast via vårt rekryteringssystem, så ansök via knappen här nedan.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samtrans Omsorgsresor AB
(org.nr 556291-1965), https://samtrans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
https://samtrans.se/ Jobbnummer
9801649