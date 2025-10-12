Förare till sandnings/sopnings fordon
2025-10-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strindbergs Gräv & Markbeläggning AB i Västerås
Strindbergs Gräv och Markbeläggning AB arbetar med grävning, dränering, markbeläggning, tomtplanering, snöröjning, sandning och bort sopning av sand.
För kommande säsong söker vi förare för sandning och sandsopning, det kan ingå viss hand skottning.
Det kan förekomma att du får hoppa in och jobba med kort varsel.
Vi använder oss av elfordon för sandning.
Du måste vara noggrann och serviceinriktad för att göra ett bra resultat för våra kunder och du måste kunna jobba själv eller i lag.
Du kommer att ingå i ett kund inriktat team.
Det är meriterande om du har körkort för hjullastare.
Intervjuer kommer ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Ansökan endast via mail
E-post: info@strindsgrav.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sandning". Arbetsgivare Strindbergs Gräv & Markbeläggning AB
(org.nr 559384-9010)
Sjöhagsvägen 8 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552452