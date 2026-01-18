Förare till lastväxlare
2026-01-18
Vi söker nu en erfaren lastbilschaufför med CE-körkort till lastväxlare för körning i Västra Götaland, samt Örebro med omnejd. Tjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, har hög ansvarskänsla.
Du kommer köra schakt- och grustransporter med eller utan släp.
Du kommer flytta maskiner
Transportera betongelement
Vi söker dig som:
Har CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis) och förarkort
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta självständigt och i ett högt tempo
Är serviceinriktad och har ett gott kundbemötande
Tidigare erfarenhet från körning på bygg- och anläggningsprojekt är ett krav.
Du får gärna ha erfarenhet av reparationer och smidesarbeten.
Du som söker måste kunna sova borta under veckorna då arbete på annan ort förekommer.
Vi erbjuder
Stabila arbetsvillkor med kollektivavtal
Ett omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas inom företaget
Tjänsten är heltid med provanställning i 6 månader, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: mika@acentreprenad.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AC Entreprenad- och Specialtransporter AB
(org.nr 556759-0889) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AC Entreprenad & Specialtransporter AB Jobbnummer
9690219